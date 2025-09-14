विज्ञापन
मुंबई से अपहरण, पुणे में बरामद... सस्पेंडेड IAS पूजा खेडकर के बाद अब विवादों में उसकी मां, VIDEO

Mumbai Kidnapping Drama: बीते दिनों नवी मुंबई के ऐरोली सिग्नल पर एक मिक्सर ट्रक और कार के बीच हुए हादसे के बाद ट्रक चालक के अपहरण का मामला सामने आया था. अगवा शख्स को पूजा खेडकर के घर से बरामद किया गया है.

सस्पेंडेड IAS पूजा खेडकर और उसकी मां मनोरमा खेडकर.
पुणे:

IAS Pooja Khedkar Family New Case: 2023 बैच की IAS अधिकारी पूजा खेडकर के बाद अब उसकी मां मनरोमा खेडकर विवादों में फंसती नजर आ रही है. पूजा खेडकर पर फर्जी डिग्री से सिविल सर्विसेज की नौकरी हासिल करने का मामला अभी चल ही रहा है. इस बीच पूजा खेडकर की मां और उनका परिवार अपहरण के एक मामले में फंस गया है. दरअसल बीते दिनों मुंबई से एक ट्रक चालक का अपहरण हुआ था. जिसे पुलिस ने पुणे स्थित पूजा खेडकर के घर से बरामद किया है.

मुंबई से अगवा हुआ शख्स पुणे से मिला

मिली जानकारी के अनुसार बीते दिनों नवी मुंबई के ऐरोली सिग्नल पर एक मिक्सर ट्रक और कार के बीच हुए हादसे के बाद ट्रक चालक के अपहरण का मामला सामने आया था. पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए चालक को पुणे में वादग्रस्त IAS अधिकारी पूजा खेडकर के घर से छुड़ाया है.

एक्सीडेंट के बाद ट्रक चालक को जबरन अपने साथ ले गए थे लोग

बताया गाय कि तुर्भे MIDC निवासी प्रल्हाद कुमार अपने मिक्सर ट्रक लेकर जा रहे थे, जब उनकी ट्रक ने कार नंबर MH 12 RT 5000 को टक्कर मार दी. इसके बाद कार में सवार दो लोगों ने प्रल्हाद कुमार को जबरन अपनी कार में बिठा लिया और उन्हें अपने साथ ले गए.

हादसे में शामिल कार खेडकर के घर पर मिली

इस घटना के बाद रबाले पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया. सहायक पुलिस निरीक्षक खरात ने जांच शुरू की और कार का पता लगाया, जो पुणे के चतुश्रृंगी इलाके में पूजा खेडकर के घर पर मिली. पुलिस ने वहां से अपहृत चालक को छुड़ाया.

पुलिस ने पूजा खेडकर की मां को भी पूछताछ के लिए बुलाया

इस दौरान पूजा खेडकर की मां ने पुलिस के साथ अभद्रता की और दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया. पुलिस ने कार के चालक और अन्य आरोपों की जांच शुरू की है और पूजा खेडकर की माँ को पूछताछ के लिए बुलाया है. आगे की जांच जारी है.

पूजा खेडकर की मां ने पुलिस से की बदसलूकी

बताया गया कि जब अगवा हुए शख्स की तलाश करती हुई पुलिस पूजा खेडकर के घर पहुंचो तो उनकी मां मनोरमा खेडकर ने पुलिस को रोकने की कोशिश की, दुर्व्यवहार किया और पुलिस की कार्रवाई में बाधा उत्पन्न की. इसी कारण उन्हें आगे की पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन में हाज़िर होने का समन जारी किया गया है.

जांच के लिए पहुंची पुलिस के साथ पूजा खेडकर की मां ने कैसे की बदसलूकी, देखें वीडियो

5 प्वाइंट में समझें पूरी कहानी

  • नवी मुंबई में एक्सीडेंट के बाद अपहरण हुआ और वह पुणे में खेडकर परिवार के घर से मिला.
  • पुलिस ने पूजा खेडकर के बवधन (पुणे) स्थित घर पर छापा मारकर उस व्यक्ति को छुड़ाया.
  • इस कार्रवाई के दौरान पूजा खेडकर की माँ ने पुलिस से सहयोग न करते हुए विरोध किया और बाधा पहुँचाई, जिसके चलते उन पर मामला दर्ज कर पूछताछ के लिए बुलाया गया.
  • यह घटना सीधे घर पर पुलिस की कार्रवाई, परिवार के सदस्य द्वारा बाधा डालने पर केस दर्ज होना और पूजा खेडकर परिवार की जांच को नया मोड़ देने वाली है.
  • फिलहाल इस अपहरण मामले की जांच जारी है और संभावना है कि पूजा खेडकर परिवार के खिलाफ मामलों में और भी इजाफा हो सकता है.

इनपुट- विनोद तालेकर

पूरी स्टोरी पढ़ें

