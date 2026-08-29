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मुंबई में ही होंगे तिरुपति बालाजी के दर्शन! 'चिंचपोकली चिंतामणि' मंडल की इस बार होगी खास थीम

Mumbai Ganesh Utsav: मुंबई के प्रसिद्ध 'चिंचपोकली चिंतामणि' सार्वजनिक उत्सव मंडल को इस बार खास थीम पर तैयार किया गया है. जहां मुंबई में ही इस बार लोगों को तिरुपति बालाजी के दर्शन होंगे.

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मुंबई में ही होंगे तिरुपति बालाजी के दर्शन! 'चिंचपोकली चिंतामणि' मंडल की इस बार होगी खास थीम
'चिंचपोकली चिंतामणि' मंडल की इस बार होगी खास थीम
  • मुंबई के चिंचपोकली चिंतामणि' सार्वजनिक उत्सव मंडल को इस बार खास थीम पर तैयार किया गया है.
  • इस साल श्रद्धालुओं को दक्षिण भारतीय मंदिरों की भव्यता का अनुभव होगा.
  • इस बार मंडल की थीम दक्षिण भारतीय मंदिरों पर रखी गई है.
पंडाल में भीड़ से बचने के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा है?
मुंबई:

मुंबई में गणेशोत्सव की धूम शुरू होने लगी है. मुंबई के ऐतिहासिक चिंचपोकली सार्वजनिक उत्सव मंडल ने शनिवार को अपने प्रसिद्ध गणपति 'चिंचपोकली चा चिंतामणि' के भव्य आगमन समारोह का आयोजन किया. यह मुंबई का दूसरा सबसे पुराना सार्वजनिक गणपति उत्सव है. जहां लालबाग, परेल और गिरणगांव क्षेत्र की सड़कों पर हजारों श्रद्धालु ढोल-ताशों की गूंज और 'चिंचपोकली चिंतामणि चा विजय असो' के जयघोष के साथ बप्पा के स्वागत के लिए उमड़ पड़े. इस वर्ष यह गणपति अपने 107वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है. हर साल की तरह इस साल का आयोजन भव्य होने वाला है. 

पंडाल की खास थीम

हर साल की तरह इस बार भी मंडल ने एक खास थीम तैयार की है. इस साल श्रद्धालुओं को दक्षिण भारतीय मंदिरों की भव्यता का अनुभव होगा. चिंतामणि गणपति की मूर्ति को तिरुमला तिरुपति के भगवान वेंकटेश्वर बालाजी के स्वरूप से प्रेरित होकर सजाया गया है. मूर्ति में गरुड़, कीर्तिमुख, शंख, चक्र और कपूर का तिलक जैसे पारंपरिक धार्मिक प्रतीक शामिल हैं. इसके अलावा पंडाल को हैदराबाद और भुवनगिरि स्थित श्री वेंकटेश्वर (स्वर्णगिरि) मंदिर की तर्ज पर बनाया गया है. इसमें ऊंचे गोपुरम (मंदिर द्वार) दीपस्तंभ और याली, व्याल जैसे पारंपरिक शिल्प तथा संरचनाएं देखने को मिलेंगी. यह जानकारी मंडल के अध्यक्ष राजेंद्र डिचोलकर ने दी. 

राजेंद्र डिचोलकर ने बताया कि हमें विश्वास है कि इस साल की थीम और कलात्मक प्रस्तुति श्रद्धालुओं के लिए खास आकर्षण का केंद्र बनेगी. कलाकारों, कारीगरों और आधुनिक तकनीक की मदद से तैयार की गई यह सजावट बप्पा के दर्शन के लिए आने वाले भक्तों को एक अलग और आनंददायक अनुभव देगी.

मुंबई में 1920 से चल रहा आयोजन

साल 1920 में मुंबई के ऐतिहासिक कपड़ा उद्योग क्षेत्र में स्थापित यह मंडल आज भी शहर की सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. गिरणगांव की सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़ा 'चिंचपोकली चा चिंतामणि' सामुदायिक एकता और श्रद्धा का प्रतीक माना जाता है. हर साल इसके आगमन समारोह में देशभर से लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं. इस वर्ष के गणेशोत्सव आयोजन में अदाणी समूह मंडल का सहयोगी है. गणेशोत्सव शुरू होने में लगभग दो सप्ताह का समय बाकी है और आयोजन स्थल पर तैयारियां तेजी से चल रही हैं. सैकड़ों स्वयंसेवक दिन-रात व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं.

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