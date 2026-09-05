NCPA कर्मियों के लिए डबल गुडन्यूज, 7250 रुपए मंथली बढ़ी सैलरी, 50 हजार सालाना बोनस भी

नेशनल सेंटर फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स NCPA के कर्मचारियों के लिए डबल गुडन्यूज सामने आई है. बीजेपी समर्थित अखिल भारतीय कामगार कर्मचारी संघ और NCPA के बीच एक महत्वपूर्ण वेतन करार हुआ है. जिससे NCPA के कर्मचारियों के वेतन में हर महीने 7,250 रुपए की बढ़ोतरी का रास्ता साफ हो गया है. इसके अलावा कर्मचारियों को हर साल ₹50,000 का बोनस भी मिलेगा. यह वेतन समझौता भाजपा महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष और अखिल भारतीय कामगार कर्मचारी संघ के अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण के नेतृत्व में संपन्न हुआ. समझौते की अवधि 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2028 तक चार वर्ष की होगी.

NCPA के साथ तीसरा वेतन समझौता

रविंद्र चव्हाण ने बताया कि NCPA प्रबंधन और कामगार संगठन के बीच यह तीसरा वेतनवृद्धि समझौता है. उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय कामगार कर्मचारी संघ ने अपनी संगठनात्मक ताकत के माध्यम से कर्मचारियों के वेतन और हितों के लिए लगातार प्रयास किए हैं और यह समझौता उन्हीं प्रयासों की महत्वपूर्ण सफलता है.

मुंबई लेबर यूनियन के सदस्यों के संगठन में शामिल होने का दावा

संगठन के मुताबिक, इससे पहले NCPA में मुंबई लेबर यूनियन बहुसंख्यक कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली यूनियन थी. अखिल भारतीय कामगार कर्मचारी संघ का दावा है कि संगठनात्मक स्तर पर प्रभावी काम करते हुए मुंबई लेबर यूनियन के पूरे सदस्य वर्ग को अखिल भारतीय कामगार कर्मचारी संघ के साथ जोड़ा गया. संगठन के अनुसार, इसके बाद औद्योगिक न्यायालय में चली कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से अखिल भारतीय कामगार कर्मचारी संघ NCPA में सबसे बड़ी और एकमात्र प्रमाणित कामगार यूनियन के रूप में सामने आई है. संघ का कहना है कि इस संगठनात्मक सफलता से NCPA के कर्मचारियों के अधिकारों और मांगों को अधिक प्रभावी ढंग से उठाने की ताकत मिली है.

हस्ताक्षर समारोह में NCPA और यूनियन के पदाधिकारी मौजूद

वेतन समझौते के हस्ताक्षर समारोह में NCPA की ओर से अध्यक्ष संटूक, निदेशक फ्रेडी तलाठी, तकनीकी निदेशक काले और मानव संसाधन विभाग के महाप्रबंधक व्हिन्सेंट डिसूजा उपस्थित रहे. वहीं अखिल भारतीय कामगार कर्मचारी संघ की ओर से महासचिव साई साटे, उपाध्यक्ष प्रशांत वर्तक सहित संगठन के प्रमुख पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे.

‘एकजुटता और संगठनात्मक ताकत की जीत'

इस मौके पर रविंद्र चव्हाण ने कहा कि कामगारों के अधिकारों के लिए लगातार संघर्ष करने वाले अखिल भारतीय कामगार कर्मचारी संघ के प्रयासों को मिली यह सफलता कर्मचारियों की एकजुटता, संगठनात्मक ताकत और न्यायसंगत मांगों के लिए किए गए संघर्ष की जीत है. उन्होंने कहा कि संघ के नेतृत्व में NCPA कर्मचारियों को मिली यह वेतनवृद्धि भविष्य में बेहतर सेवा-सुविधाओं और कर्मचारी कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी.



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