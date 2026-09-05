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सिंधु नदी पर भारत का 'मास्टरस्ट्रोक', लद्दाख में खड़ी की ऐसी 'दीवार', बूंद-बूंद को तरसेगा पाकिस्तान

India First Rock Dam Ladakh: सिंधु नदी पर भारत अपना पहला रॉक चेक डैम लद्दाख में बना रहा है. जिससे यहां के किसानों को खेती के लिए आसानी से पानी मिलेगा. भारत ने पाकिस्तान से सिंधु जल समझौता तोड़ दिया था.

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सिंधु नदी पर भारत का 'मास्टरस्ट्रोक', लद्दाख में खड़ी की ऐसी 'दीवार', बूंद-बूंद को तरसेगा पाकिस्तान
भारत ने लद्दाख में बनाया रॉक डैम
  • भारत का पहला रॉक चैक डैम लद्दाख में बनाया जा रहा है. जिससे किसानों को फायदा होगा.
  • इसमें 4 करोड़ लीटर पानी को जमा किया जा सकेगा, जिससे किसान सिंचाई कर सकेंगे.
  • सिंधु नदी पर बना यह डैम पाकिस्तान को भी सिंधु जल समझौते पर कड़ा संदेश माना जा रहा है.
सिंधु जल समझौते को लेकर भारत का मौजूदा रुख क्या है?

भारत का पहला 'रॉक चेक डैम' सिंधु नदी पर लद्दाख में बना रहा है. जिससे किसानों को आसानी से पानी मिलेगा. यह डैम बिना सीमेंट के सिर्फ प्राकृतिक पत्थरों से बनाया गया है. ऐसे में यह कदम न सिर्फ स्थानीय किसानों के लिए संजीवनी है, बल्कि पाकिस्तान की तरफ पानी बहने से पहले अपने जल संसाधनों का भरपूर उपयोग करने की भारत की नई रणनीति को भी स्पष्ट रूप से दर्शाता है. भारत ने एक तरह से पाकिस्तान को भी क्लीयर संदेश दिया है कि सिंधु नदी को लेकर अब पूरी तरह से रणनीति स्पष्ट है कि पानी का उपयोग भारत पूरी तरह से करने के लिए तैयार है. 

बिना सीमेंट का है पूरा डैम

लद्दाख में बना भारत का पहला रॉक डैम बिना सीमेंट और चूने का बनाया गया है. बल्कि नदी के तल के भारी पत्थरों  को आपस में इंटरलॉक करके इसे खड़ा किया गया है. जिसका सबसे ज्यादा फायदा लद्दाख के किसानों को होगा. सालों से लद्दाख के किसान वसंत ऋतु में बुवाई के दौरान भारी जल संकट से जूझ रहे थे, सिंधु नदी का जलस्तर गहरी घाटियों में काफी नीचे चला जाता था, जिससे पंप से पानी खींचना बेहद मुश्किल था. पानी की इसी किल्लत ने खेती और किसानों की आर्थिक कमर तोड़ दी थी. लेकिन अब इस डैम के बनने से पानी का जलस्तर ऊंच रहेगा. सिंधु नदी का जलस्तर करीब 10 फीट तक चला गया है. डैम में 40 मिलियन यानि 4 करोड़ लीटर पानी जमा होगा. 'इगू फे' सिंचाई नहर के जरिए सूखे गांवों और खेतों की प्यास बुझा रहा है.

पाकिस्तान को कड़ा संदेश 

एक तरफ लद्दाख में बना यह डैम किसानों को पानी उपलब्ध करा रहा है. तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के लिए एक सख्त रणनीतिक संदेश है. यह दिखाता है कि भारत अब सिंधु के पानी का इस्तेमाल अपने सीमावर्ती इलाकों के विकास के लिए पूरी तेजी से कर रहा है. बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल समझौते को सस्पेंड कर दिया था. भारत ने साफ किया कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को पूरी तरह नहीं रोकता, तब तक यह समझौता बहाल नहीं होगा. अब इस पर भारत का सख्त मिजाज दिख रहा है. 

लद्दाख में होगा पानी का इस्तेमाल 

भारत ने लद्दाख और जम्मू-कश्मीर में अपने जल अधिकारों का उपयोग तेज कर दिया. उपशी में पहले रॉक चेक डैम का पायलट प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक आगे बढ़ा और सिंधु नदी पर कई अन्य पनबिजली परियोजनाओं को भी गति दी गई . लद्दाख प्रशासन अब जल सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए बड़े पैमाने पर काम कर रहा है. केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय को एक नया प्रस्ताव भेजा गया है जिसके तहत. 

लद्दाख में ये 4 प्वाइंट अहम 

  • लद्दाख में कुल 36 नए चेक डैम प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे.
  • लेह इलाके में 7 हिमालयन रॉक चेक डैम बनेंगे.
  • कारगिल इलाके में 29 चेक डैम या वियर छोटी बांधनुमा संरचना का निर्माण होगा.
  • इन महत्वाकांक्षी परियोजनाओं की अनुमानित लागत 56 करोड़ रुपये से अधिक आंकी गई है. 

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