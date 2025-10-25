विज्ञापन
'मंत्री ने माना फोन टैप हो रहे हैं, उनको जेल में डालो... बावनकुले के बयान पर भड़के संजय राउत

महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि आगामी स्थानीय निकाय चुनाव से पहले पार्टी कार्यकर्ताओं के मोबाइल फोन और व्हाट्सऐप ग्रुप्‍स की निगरानी की जा रही है.

महाराष्ट्र के मंत्री ने व्हाट्सऐप की ‘निगरानी’ वाला बयान देकर विवाद खड़ा किया
  • महाराष्ट्र के मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि कई विपक्षी नेताओं के फोन और व्हाट्सऐप ग्रुप टैप हो रहे
  • बावनकुले ने निकाय चुनाव से पहले पार्टी कार्यकर्ताओं के मोबाइल फोन और व्हाट्सऐप ग्रुप की निगरानी की बात कही
  • शिवसेना सांसद संजय राउत ने बावनकुले की गिरफ्तारी की मांग की है
मुंबई:

फोन कॉल और व्हाट्सऐप ग्रुप्‍स की ‘निगरानी' वाले महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता चंद्रशेखर बावनकुले के बयान से महाराष्‍ट्र की राजनीति में नया मुद्दा खड़ा हो गया है. बावनकुले के बयान पर विपक्ष ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है और शिवसेना (उबाठा) के सांसद संजय राउत ने उनकी गिरफ्तारी की मांग की है. बावनकुले ने गुरुवार को भंडारा जिले में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा- शरद पवार, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे सबके फोन टैप हो रहे हैं. सभी के व्हाट्सऐप ग्रुप निगरानी में हैं. आपके द्वारा बोले गए हर शब्द पर नजर रखी जा रही है.

 चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि आगामी स्थानीय निकाय चुनाव से पहले पार्टी कार्यकर्ताओं के मोबाइल फोन और व्हाट्सऐप ग्रुप्‍स की निगरानी की जा रही है. उन्होंने उन्हें लापरवाह टिप्पणी करने या किसी भी प्रकार की बगावत में शामिल होने के प्रति आगाह किया. बावनकुले की गिरफ्तारी की मांग करते हुए, संजय राउत ने दावा किया कि कई विपक्षी नेताओं के फोन भी इसी तरह से टैप किए जा रहे हैं. 

संजय राउत ने कहा, 'बावनकुले के खिलाफ भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया जाना चाहिए. क्या उन्होंने पेगासस-टाइप की निगरानी मशीन हासिल कर ली है?'

मामले को तूल पकड़ते देख  चंद्रशेखर बावनकुले ने शुक्रवार को सफाई देते हुए कहा, 'हमारी पार्टी में हमारे कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत व्हाट्सऐप समूहों के माध्यम से होता है, इसीलिए मैंने ये टिप्पणियां कीं. संजय राउत को इसके बारे में चिंतित क्यों होना चाहिए? वह यह निर्देश देने वाले कौन होते हैं कि हमें अपनी पार्टी कैसे चलानी चाहिए.'

Chandrashekhar Bawankule, Maharashtra Politics, Phone Taps
