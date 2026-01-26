विज्ञापन
सूत्रों के अनुसार, खुफिया इनपुट मिलने के बाद DRI ने कराड तहसील के एक दूरदराज गांव में कार्रवाई की. छापेमारी के दौरान टीमों को एक ऐसी लैब मिली, जो पूरी तरह चालू हालत में थी और मेफेड्रोन बनाने के लिए जरूरी मशीनों और केमिकल्स से लैस थी. 

सतारा में धरा गया पोल्ट्री फार्म में ड्रग्स बनाने वाला 'कुक', करोडों की बरामदगी
प्रतीकात्‍मक फोटो
  • महाराष्ट्र के सतारा जिले में DRI ने मेफेड्रोन बनाने वाली एक मोबाइल फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है.
  • DRI ने कराड तहसील के एक दूरदराज गांव में पोल्ट्री फार्म के रूप में छिपी ड्रग्स लैब का पता लगाया.
  • करीब 55 करोड़ रुपये की प्रतिबंधित ड्रग्स जब्त की है और अब तक पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.
मुंबई:

महाराष्ट्र के सतारा जिले में ड्रग्स के खिलाफ DRI यानी डायरेक्‍टरेट ऑफ रेवेन्‍यू इंटेलीजेंस ने बड़ी कार्रवाई की है. DRI ने एक मोबाइल मेफेड्रोन फैक्ट्री का पर्दाफाश किया और करीब 55 करोड़ रुपये की प्रतिबंधित ड्रग्स जब्त की है. इस मामले में अब तक पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. इनमें ड्रग्स बनाने वाला “कुक” भी शामिल है. 

डीआरआई सूत्रों के अनुसार, खुफिया इनपुट मिलने के बाद DRI ने शुक्रवार को कराड तहसील के एक दूरदराज गांव में कार्रवाई की. छापेमारी के दौरान टीमों को एक ऐसी लैब मिली, जो पूरी तरह चालू हालत में थी और मेफेड्रोन बनाने के लिए जरूरी मशीनों और केमिकल्स से लैस थी. 

ये भी पढ़ें: DRI का बड़ा ऑपरेशन: मुर्गी के दाने में छिपाकर ले जा रहे 270 किलो मेफेड्रोन जब्‍त, 81 करोड़ है कीमत
 

पोल्ट्री फार्म की आड़ में चल रही थी ड्रग्स लैब

जांच में सामने आया कि इस अवैध फैक्ट्री को पोल्ट्री फार्म का रूप देकर छिपाया गया था, जिससे किसी को शक न हो. सूत्रों के अनुसार, पकड़े जाने से बचने के लिए यह बार-बार अपनी लोकेशन बदलते रहते थे.  

ये भी पढ़ें: मुंबई पुलिस ने 2025 में कैसे तोड़ी ड्रग तस्करों की कमर,पढ़ें इनसाइड स्टोरी

अलग-अलग रूपों में मेफेड्रोन बरामद 

  • 11.848 किलो लिक्विड फॉर्म में,
  • 9.326 किलो सेमी-लिक्विड फॉर्म में,
  • 738 ग्राम क्रिस्टल फॉर्म में

इसके अलावा 71.5 किलो कच्चा माल भी जब्त किया गया, जिससे करीब 15 किलो और मेफेड्रोन तैयार की जा सकती थी. जब्त कुल ड्रग्स और सामग्री की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 55 करोड़ रुपये आंकी गई है. 

मौके से और बाद में गिरफ्तारियां

अधिकारियों ने मौके से तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. इनमें ड्रग्स बनाने वाला “कुक”, इसका फाइनेंसर-कंसाइनर और पोल्ट्री फार्म का मालिक शामिल है. जांच में यह भी सामने आया कि तैयार माल का पहला बैच फार्म मालिक के घर में छिपाकर रखा गया था. 

इसके बाद DRI ने फॉलो-अप ऑपरेशन में घने जंगल वाले इलाके में एक पुराने ऑक्ट्रोई टोल नाके के पास से दो और आरोपियों को पकड़ा जो फाइनल प्रोडक्ट लेने पहुंचे थे. 

पहले से आपराधिक रिकॉर्ड

सूत्रों के अनुसार, गिरफ्तार पांच में से चार आरोपियों के खिलाफ पहले भी NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई हो चुकी है या फिर MCOCA के अंतर्गत मामले दर्ज रहे हैं. 

सूत्रों के अनुसार, नेटवर्क के बाकी कड़ियों की तलाश जारी है और आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां हो सकती हैं. 
 

