शादी का दबाव बना रही थी 16 साल की भांजी, फिर सगे मामा ने खेला खौफनाक खेल

मुंबई से सटे पालघर जिले के वसई इलाके में रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. एक 28 वर्षीय मामा ने अपनी ही 16 वर्षीय भांजी को चलती लोकल ट्रेन से धक्का देकर बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया. बताया जा रहा है कि भांजी द्वारा शादी के लिए लगातार दबाव बनाए जाने से तंग आकर मामा ने इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया.

प्रेम संबंध, फिर शादी का दबाव

मृतका की पहचान मानखुर्द की रहने वाली 16 वर्षीय कोमल सोनार के रूप में हुई है. वहीं, आरोपी मामा अर्जुन सोनी (28) वसई की एक कंपनी में सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करता था.

वालीव पुलिस के अनुसार, मामा और भांजी के बीच पिछले कुछ महीनों से प्रेम संबंध थे, जो एक रिश्ते को कलंकित कर रहे थे. पुलिस ने बताया कि कोमल शनिवार को घर छोड़कर आई थी और मामा अर्जुन सोनी के पास वसई के वालीव गावराई पाडा में रहने लगी थी. इसके बाद वह मामा के घर से भी कहीं चली गई थी, जिसके बाद उसकी मां ने वालीव पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी और भारतीय न्याय संहिता की धारा 137 (2) के तहत अपहरण का मामला दर्ज किया गया था.

मामा ने रची खौफनाक साजिश

सोमवार को, आरोपी मामा अर्जुन सोनी अपनी भांजी कोमल को लेकर भाईंदर से नालासोपारा जाने वाली लोकल ट्रेन से जा रहा था. जब लोकल ट्रेन नायगांव और भाईंदर स्टेशनों के बीच पहुंची, तो अर्जुन ने मौका पाते ही कोमल को चलती ट्रेन से धक्का दे दिया. गिरने से कोमल की मौके पर ही मौत हो गई.

ट्रेन में मौजूद एक प्रत्यक्षदर्शी यात्री नंदू झा ने इस भयानक घटना को अपनी आंखों से देखा और तुरंत अन्य यात्रियों को बताया कि मामा ने ही भांजी को धक्का दिया है. इसके बाद, ट्रेन के अन्य यात्रियों ने आरोपी मामा अर्जुन सोनी को पकड़ लिया और उसे वसई रेलवे पुलिस के हवाले कर दिया.

आरोपी गिरफ्तार, पुलिस हिरासत में

वालीव पुलिस ने आरोपी मामा अर्जुन सोनी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस की शुरुआती जांच में यह चौंकाने वाला और रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया. कोर्ट ने आरोपी अर्जुन सोनी को चार दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है.

पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि क्या इस अपराध में कोई अन्य व्यक्ति शामिल था या अर्जुन ने यह कदम पूरी तरह से भांजी के शादी के दबाव से बचने के लिए उठाया.