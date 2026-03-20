महाराष्ट्र महिला आयोग की अध्यक्ष रूपाली चाकणकर ने दिया इस्तीफा, बाबा अशोक खरात से संबंध के हैं आरोप

एनसीपी नेता और महाराष्ट्र महिला आयोग की अध्यक्ष रूपाली चाकणकर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को अपना इस्तीफा सौंप दिया है. नासिक फर्जी बाबा कांड उजागर होने के बाद और बाबा के साथ नजदीकियों का खुलासा होने के बाद से लगातार रूपाली चाकणकर के इस्तीफे की मांग हो रही थी.

इस्तीफा पत्र के अनुसार, रूपाली चाकणकर ने व्यक्तिगत कारणों से स्वेच्छा से इस्तीफा देने की बात कही गई है. रूपाली ने इससे पहले देवगिरी में उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार से भी मुलाकात की.

इस्तीफा पत्र में रूपाली चाकणकर ने लिखा, "मैं, रूपाली निलेश चाकणकर, उपरोक्त विषय के संदर्भ में आपको विनम्रतापूर्वक सूचित करना चाहती हूं कि, दिनांक 15 अक्टूबर 2024 को मेरी महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति हुई थी. मेरे व्यक्तिगत कारणों से मैं स्वेच्छा से इस पद का इस्तीफा इस पत्र द्वारा आपको सादर कर रही हूं."

पत्र में आगे लिखा गया, "आज तक मुझ पर विश्वास दिखाकर आपने मुझे जो हर संभव सहयोग दिया है, उसके लिए मैं आपकी और सभी सहयोगियों की हृदय से आभारी हूं. भविष्य में भी आपका ऐसा ही सहयोग बना रहेगा, ऐसा मुझे विश्वास है. अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि आप मेरा महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग अध्यक्ष पद का इस्तीफा स्वीकार करें."

मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र महिला आयोग की प्रमुख से मांगा था इस्तीफा

इससे पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रूपाली चाकणकर से बलात्कार के आरोपी से कथित संबंधों को लेकर उठे विवाद के बीच इस्तीफा देने को कहा था. सूत्रों के अनुसार, चाकणकर ने जब शाम को फडणवीस से मुलाकात की, उसी दौरान मुख्यमंत्री ने उनसे इस्तीफा देने को कहा.

विपक्षी दलों ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) से ताल्लुक रखने वाली चाकणकर पर 'धर्मगुरु' अशोक खरात से कथित संबंधों को लेकर निशाना साधा है. अशोक खरात को नासिक अपराध शाखा ने एक महिला के साथ बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किया है.

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