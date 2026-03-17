पुणे में आवारा कुत्तों ने राह चलती महिला के हाथ, पैर, चेहरे और गर्दन को बुरी तरह नोंचा, दर्दनाक मौत

देशभर में लोग कुत्तों के हमलों से परेशान हैं. कहीं सोसायटी, कहीं लिफ्ट में तो कहीं राह चलते, ये कुत्ते लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं. ताजा मामला पुणे ज़िले के चाकण शहर का है. आंबेठाण चौक क्षेत्र में आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिला है. आवारा कुत्तों के एक झुंड ने एक महिला पर हमला कर उसकी जान ले ली. हैरान करने वाली यह घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई.

राह चलती महिला पर झपटा आवारा कुत्तों का झुंड

मृतक महिला का नाम शोभा विजय वाघमारे है. सोमवार दोपहर दो बजे वह आंबेठाण चौक के पास फ्लाईओवर के नीचे सर्विस रोड से जा रही थीं, तभी करीब छह आवारा कुत्तों ने उन पर अचानक हमला कर दिया. उन्होंने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन कुत्ते इतने ज्यादा आक्रमक थे कि वह कुछ भी नहीं कर सकीं. कुत्तों ने उनको बुरी तरह नोंच डाला.

कुत्तों ने महिला को बुरी तरह किया घायल

सीसीटीवी फुटेज में यह भयावह घटना कैद हो गई है. कैमरे में देखा जा सकता है कि महिला ने पत्थर उठाकर अपना बचाव करने की कोशिश की, लेकिन कुत्तों के झुंड के सामने वे टिक नहीं पाईं. कुत्तों ने उनके हाथ, पैर, चेहरा और गर्दन को इतनी बुरी तरह नोंचा कि हर जगह गंभीर चोट पहुंची. बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से उनकी मौके पर ही मौत हो गई.

एटा में 4 साल की बच्ची को भी कुत्तों ने किया घायल

कुत्तों का हमले देश में गंभीर मुद्दा बना हुआ है. उत्तर प्रदेश के एटा के मिरहची क्षेत्र में सोमवार को एक चार साल की बच्ची को आवारा कुत्तों के झुंड ने हमला कर बुरी तरह से घायल कर दिया. बच्ची के शरीर पर इतने घाव हो गए कि उसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराना पड़ा.

कुत्ते के हमले में केरल की बुजुर्ग महिला की मौत

वहीं एक हफ्ते पहले केरल के त्रिशूर जिले के वेल्लारक्कड इलाके से ही कुत्ते के हमले की एक घटना सामने ई थी. कथित रूप से एक आवारा कुत्ते द्वारा 84 साल की बुजुर्ग महिला पर घातक हमला कर दिया था. इस घटना में घायल महिला की मौत हो गई थी. इसके बाद गुस्साए लगों ने उस कुत्ते को ही मार डाला. अब महाराष्ट्र की घटना डरा देने वाली है. आवारा कुत्तों ने देश के किसी और हिस्से में एक और जान ले ली.

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