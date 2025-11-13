मुंबई में गिरफ्तार ड्रग्स तस्कर का दावा-देश विदेश में कराई ड्रग्स पार्टियां, आते थे बॉलीवुड स्टार

मुंबई पुलिस को 252 करोड़ रुपये के मेफेड्रोन (MD) ड्रग केस में बड़ी कामयाबी मिली है. इस हाई-प्रोफाइल मामले में गिरफ्तार हुए पांचवें आरोपी मोहम्मद सलीम मोहम्मद सुहैल शेख ने पूछताछ के दौरान ऐसे खुलासे किए हैं, जिनसे पुलिस विभाग में हलचल मच गई है. सूत्रों के मुताबिक, पूछताछ में सामने आया है कि सलीम शेख देश और विदेश में ड्रग पार्टियों का आयोजन करता था और उन्हीं पार्टियों में नशे का कारोबार भी चलता था. पुलिस को शक है कि इन पार्टियों में फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कुछ नाम भी शामिल रहे हैं.

ड्रग पार्टियों में शामिल हुए नामचीन चेहरे?

इस केस का मुख्य आरोपी सलीम शेख है, जो कथित रूप से ड्रग तस्कर सलीम डोला का करीबी गुर्गा बताया जा रहा है. उसने पुलिस जांच के दौरान कई दावे किए हैं. पुलिस की रिमांड रिपोर्ट में भी इन दावों का ज़िक्र किया गया है. रिमांड कॉपी के मुताबिक, आरोपी सलीम शेख ने देश और विदेश में कई ड्रग पार्टियों का आयोजन किया था. उसने दावा किया कि इन पार्टियों में कई फेमस बॉलीवुड एक्टर- एक्ट्रेस के साथ ही अन्य हाई-प्रोफाइल लोग शामिल होते थे. सलीम के इन दावों में कितनी सच्चाई है, पुलिस इसकी जांच कर रही है. पुलिस का कहना है कि अभी तक किसी को इस मामले में आरोपी नहीं ठहराया गया है.

कहां से शुरू हुई जांच?

यह पूरा मामला तब सामने आया जब फरवरी 2024 में एक महिला को 741 ग्राम एमडी ड्रग्स के साथ पकड़ा गया. पूछताछ में उसने सांगली के एक केमिकल फैक्ट्री का नाम बताया. जब पुलिस वहां पहुंची तो 122.5 किलो ड्रग्स और केमिकल मिला, जिसकी कीमत करीब ₹245 करोड़ थी. इसके बाद पुलिस को पता चला कि नेटवर्क के कई मुख्य आरोपी विदेश भाग चुके हैं. इंटरपोल की मदद से ताहिर डोला (सलीम डोला का बेटा) और कुब्बावाला (उसका भतीजा) को यूएई में पकड़ा गया था. अब सलीम शेख को भी दुबई से डिपोर्ट कर मुंबई लाया गया है.

कौन है मोहम्मद सलीम शेख?

सलीम शेख को पुलिस इस पूरे ड्रग नेटवर्क का “कोऑर्डिनेटर” मान रही है. पुलिस के मुताबिक, वह महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना जैसे राज्यों में फैले ड्रग नेटवर्क को संभालता था. इस नेटवर्क का सरगना है फरार ड्रग लॉर्ड सलीम डोला, जो फिलहाल तुर्किये में होने की आशंका है. सलीम शेख उसका करीबी और भरोसेमंद आदमी था.

ड्रग तस्कर के पास से क्या-क्या मिला?

ड्रग तस्करी मामले में पुलिस ने आरोपी शाहरुख मोहम्मद शफी शेख को मुंबई सेंट्रल स्टेशन के पास से गिरफ्तार किया था. उसके पास से 995 ग्राम एमडी (मेफेड्रोन) ड्रग बरामद हुई, जिसकी कीमत लगभग 1.99 करोड़ रुपये बताई जा रही है. इसके साथ ही उसके पास से इलेक्ट्रॉनिक वज़न काटा, 1.25 लाख नकद, कई मोबाइल फोन, पासपोर्ट, आधार, पैन कार्ड और अन्य दस्तावेज़ जब्त किए गए हैं.

पासपोर्ट फर्जीवाड़ा और दुबई कनेक्शन

जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी फर्जी दस्तावेज़ों के ज़रिए पासपोर्ट बनवाकर विदेश भागने या वहां के ड्रग सप्लायर्स से संपर्क करने की योजना बना रहे थे. मोहम्मद सलीम शेख और शारीब अंसारी ने कई ड्रग तस्करों को मुंबई के पते पर फर्जी पासपोर्ट बनवाने में मदद की थी. इस गिरोह का ड्रग निर्माण केंद्र सांगली में बताया जा रहा है, जहां से एमडी ड्रग देशभर में सप्लाई की जाती थी. आरोपी सलीम शेख के सभी दावों की भी जांच की जा रही है.