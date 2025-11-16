महाराष्‍ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के कार्यक्रम के दौरान एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां पर प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) का सचिव बनकर रौब झाड़ रहे एक शख्स और उसके निजी बॉडीगार्ड को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. यह घटना वालुज एमआयडीसी परिसर में आयोजित एक समारोह के दौरान हुई, जहां मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी उपस्थित थे.

पुलिस आफिसर को हुआ शक

कार्यक्रम स्थल पर जब होस्ट ने भारत सरकार के PMO सचिव के कार्यालय से अधिकारी के रूप में एक व्यक्ति के नाम की घोषणा स्वागत के लिए की, तो बंदोबस्त ड्यूटी पर मौजूद पुलिस उपायुक्त पंकज अतुलकर को संदेह हुआ. उन्हें पता था कि प्रधानमंत्री कार्यालय का कोई अधिकारी शहर के दौरे पर नहीं है. पुलिस ने उस व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की. उसने शुरू में अपना नाम अशोक भारत ठोंबरे बताया और खुद को नीति आयोग, भारत सरकार का सदस्य बताया. हालांकि, गहन पूछताछ में वह कोई पहचान या पुख्ता सबूत पेश नहीं कर सका.

फर्जी अधिकारी पहुंचा हवालात

तलाशी लेने पर उसके सूटकेस से एक सफेद बोर्ड मिला, जिस पर मराठी में लाल अक्षरों में 'भारत सरकार' लिखा था, साथ ही 'GOVT. OF INDIA' लिखी हुई एक प्लेट और वाहन पर इस्तेमाल होने वाला भारतीय राष्ट्रीय ध्वज भी मिला. जांच में पता चला कि यह व्यक्ति धोखाधड़ी और जालसाजी कर रहा था.उसने विकास प्रकाश पांडागले नामक व्यक्ति को निजी बॉडीगार्ड के रूप में अपने साथ रखा था. यह पूरा मामला फर्जीवाड़ा साबित होने के बाद, वालुज एमआयडीसी पुलिस स्टेशन में इन दोनों आरोपियों के खिलाफ लोक सेवक बनकर धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है.