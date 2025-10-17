महाराष्ट्र के ‘डर्टी बाबा’ कोकरे महाराज एक और गंदा खेल, गुरुकुल में यौन शोषण का नया मामला दर्ज

रत्नागिरी के खेड़ तालुका, लोटे स्थित आध्यात्मिक वारकरी गुरुकुल के प्रमुख, भगवान कोकरे महाराज, एक बार फिर गंभीर यौन शोषण के आरोपों के घेरे में आ गए हैं. दो दिन पहले एक नाबालिग लड़की द्वारा छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद, अब एक और नाबालिग पीड़िता ने उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई है. इस नई शिकायत ने तथाकथित 'डर्टी बाबा' के मामले को और भी संवेदनशील बना दिया है, जिससे नागरिकों में गहरा आक्रोश है.

POCSO के तहत तीन लोगों पर FIR दर्ज

खेड़ पुलिस ने इस नई शिकायत के आधार पर गुरुकुल प्रमुख भगवान कोकरे महाराज, उनके सहयोगी आध्यात्मिक गुरु प्रीतेश कदम, और पीड़िता की चाची रोहिणी संतोष वामन के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

पुलिस के अनुसार, यह घिनौनी घटना 16 अक्टूबर 2024 से 18 जून 2025 के बीच लोटे में आध्यात्मिक वारकरी गुरुकुल में हुई थी. पीड़िता ने अपने बयान में आरोप लगाया है कि गुरुकुल में धार्मिक शिक्षा और साधना के नाम पर कोकरे महाराज ने उसका यौन शोषण किया. उसने यह भी बताया कि इस कृत्य में टीचर प्रीतेश कदम और चाची रोहिणी वामन भी शामिल थे.

इस आधार पर, खेड़ पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ इंडियन पीनल कोड (IPC), भारतीय न्याय संहिता (BNS) और प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस (POCSO) एक्ट, 2012 की संबंधित धाराओं - जिनमें धारा 4 और 8 शामिल हैं - के तहत मामला दर्ज कर लिया है.

पहले ही हो चुकी है गिरफ्तारी

कुछ दिन पहले, पहली नाबालिग पीड़ित लड़की की शिकायत के बाद, कोकरे महाराज और टीचर कदम को पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था, जहां से उन्हें दो दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया था. अब, इस दूसरी शिकायत ने उनके खिलाफ न्यायिक और पुलिस कार्रवाई को और अधिक प्रबल कर दिया है.

सेवा के दावे की आड़ में शोषण का आरोप

लोटे गुरुकुल प्रबंधन अक्सर यह दावा करता है कि वे अनाथ, बेसहारा और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की लड़कियों को मुफ्त और आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान करते हैं. हालांकि, इन दावों के पीछे अब यौन शोषण और अमानवीय व्यवहार होने का चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, जिससे स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों में भारी गुस्सा है.

सामाजिक संगठन अब इस पूरे मामले की हाई-लेवल जांच की मांग कर रहे हैं और उन्होंने राज्य के गृह मंत्री से इस गंभीर मामले का खुद संज्ञान लेने की पुरजोर अपील की है.