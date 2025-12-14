विज्ञापन
स्‍ट्रॉन्‍ग में घुस गए चूहे, रायगढ़ में EVM की सुरक्षा को लेकर उठे सवालों पर प्रशासन की सफाई

महाराष्‍ट्र के रायगढ़ जिले में नगर पालिका चुनाव के मतदान के बाद ईवीएम मशीने जिस स्‍ट्रॉन्‍ग रूम में रखी गई हैं, उसका दरवाजा चूहों ने खोल दिया. इसके बाद ईवीएम की सुरक्षा पर सवाल खड़े होने लगे.

रायगढ़:

महाराष्‍ट्र के रायगढ़ जिले के पेण शहर स्थित केईएस स्कूल में नगर पालिका चुनाव के मतदान के बाद ईवीएम मशीनों और मतपेटियों को स्ट्रॉन्ग रूम में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रखा गया था. स्ट्रॉन्ग रूम पर पुलिस बंदोबस्त के साथ-साथ चुनाव अधिकारियों और कर्मचारियों की निगरानी भी तैनात थी. इसी बीच शनिवार तड़के स्ट्रॉन्ग रूम में रखे ईवीएम मशीनों के नीचे मौजूद लकड़ी के एक कपाट का दरवाजा खुलने से हड़कंप मच गया. यह पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई, जिसके बाद उससे जुड़े फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए.

सीसीटीवी फुटेज वायरल होने के बाद उम्मीदवारों और स्थानीय नागरिकों के बीच तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं, जिससे चुनावी प्रक्रिया की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हुए. मामले की गंभीरता को देखते हुए तहसीलदार तानाजी शेजाल सहित अन्य चुनाव अधिकारी तत्काल स्ट्रॉन्ग रूम पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया।

निरीक्षण और सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद चुनाव अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि लकड़ी के कपाट का दरवाजा किसी मानवीय हस्तक्षेप से नहीं, बल्कि एक चूहे के कारण खुला था. अधिकारियों के अनुसार, फुटेज में चूहे की मौजूदगी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है और ईवीएम मशीनों या मतपेटियों से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं हुई है.

प्रशासन ने यह भी बताया कि स्ट्रॉन्ग रूम की सुरक्षा पूरी तरह से सुरक्षित है और सभी ईवीएम मशीनें सुरक्षित अवस्था में हैं. इस घटना से मतगणना या चुनावी प्रक्रिया पर किसी भी तरह का प्रभाव नहीं पड़ेगा.

