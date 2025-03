Maharashtra Politics: आप CM की कुर्सी नहीं बचा पाए... शिंदे के व्यंग्य पर अजित पवार का पलटवार, मुस्कुराते रहे फडणवीस

Maharashtra Politics: बीते दिनों महाराष्ट्र सरकार में खटपट की खबरें सामने आई थी. कुछ ऐसी घटनाएं हुई, जिससे यह कयास लगाए गए कि डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) अपनी ही सरकार से नाराज हैं. लेकिन सोमवार 3 मार्च से महाराष्ट्र विधानमंडल में शुरू हो रहे बजट सत्र (Maharashtra Budget Session) से पहले सबकुछ ठीक होता नजर आया. दरअसल बजट सत्र की शुरुआत से पहले रविवार को मुंबई में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) और दोनों डिप्टी सीएम अजित पवार (Ajit Pawar) और एकनाथ शिंदे ने कैबिनेट बैठक की. फिर टी पार्टी और उसके बाद प्रेस कॉफ्रेंस. इस दौरान तीनों नेताओं के बीच हंसी-मजाक भी हुआ.

महाराष्ट्र विधानमंडल के बजट सत्र से पहले कैबिनेट बैठक के बाद सरकार ने टी पार्टी रखी थी. जिसका विपक्ष ने बहिष्कार किया. इस टी पार्टी के बाद सीएम फडणवीस और दोनों डिप्टी सीएम ने प्रेस के सामने आए, इसी दौरान मीडिया के सामने ही तीनों नेताओं में हंसी-मजाक हुआ.

