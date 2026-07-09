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महाराष्ट्र: पालघर में 5 दिन से अंधेरा, पानी भरी सड़कों पर उतरे लोग... MSEB के निजीकरण की उठी मांग

महाराष्ट्र के पालघर जिले के वसई में बारिश के बाद बिजली संकट ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. पांच दिनों से बिजली नहीं आने से नाराज नागरिकों ने पानी भरी सड़कों पर प्रदर्शन किया.

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पांच दिनों तक बिजली नहीं आने पर नागरिकों ने पानी भरी सड़कों पर प्रदर्शन किया.

Maharashtra Electricity Crisis: महाराष्ट्र के पालघर जिले के वसई इलाके में लगातार बारिश के बाद पैदा हुई समस्याएं अब लोगों के लिए बड़ी परेशानी बन गई हैं. बारिश कम होने के बावजूद कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है और इसी वजह से बिजली व्यवस्था भी पूरी तरह प्रभावित हो गई है. कई क्षेत्रों में पिछले पांच दिनों से बिजली आपूर्ति ठप है, जिससे स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी है.

बिजली संकट से परेशान लोगों का प्रदर्शन

लंबे समय से बिजली नहीं आने से गुस्साए वसई के लोगों ने अनोखे तरीके से विरोध जताया. बड़ी संख्या में लोग जलभराव वाली सड़कों पर बैठ गए और बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड यानी MSEB के निजीकरण की मांग भी उठाई. लोगों का कहना है कि लगातार शिकायतों के बावजूद बिजली बहाल करने में देरी की जा रही है.

अधिकारियों को जल्द आपूर्ति बहाल करने के निर्देश

स्थिति बिगड़ने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को शांत कराया. पुलिस ने बिजली विभाग के अधिकारियों से बातचीत कर जल्द से जल्द बिजली आपूर्ति बहाल करने के निर्देश दिए. लगातार बारिश के कारण बिजली लाइनों और अन्य व्यवस्थाओं को हुए नुकसान से राहत कार्यों में भी परेशानी आ रही है.

स्थानीय लोगों का कहना है कि बारिश के दिनों में हर साल ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है. बिजली संकट के कारण घरों, दुकानों और जरूरी सेवाओं पर भी असर पड़ा है. अब लोगों की नजर बिजली विभाग की कार्रवाई पर है और वे जल्द राहत मिलने की उम्मीद कर रहे हैं.

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