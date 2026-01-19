विज्ञापन
गोपाल सावंत को जब सीआरपीएफ में सफलता की खबर मिली तो वह सीधे कुडाल बाजार पहुंचे और सबसे पहले अपनी मां के पैरों में गिरकर आशीर्वाद लिया. बेटे की सफलता की खबर सुनकर के मां को मानो सबकुछ मिल गया और वो फूट-फूटकर कर रो पड़ी.

बाजार में सब्जी बेच रही मां को बेटे ने पैरों पर गिरकर दी CRPF जवान बनने की खुशखबरी, वीडियो देखकर हर कोई भावुक
एक मां के लिए अपने बच्‍चों की सफलता से बढ़कर कुछ नहीं होता है तो बच्‍चों के लिए मुश्किल दौर में किसी तरह से उन्‍हें काबिल बनाने वाली मां ही सबकुछ होती है. महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के पिंगुली से एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसने सोशल मीडिया पर हर किसी का दिल छू लिया है. सब्‍जी बेचने वाली एक मां और उसके बेटे का भावुक मिलन अब वायरल  है. गोपाल सावंत का सीआरपीएफ में चयन हुआ और उसने अपने जीवन की यह बड़ी खुशखबरी सीधे अपनी मां को जाकर दी और वो भी बाजार के उसी फुटपाथ पर, जहां उनकी मां रोजाना सब्जियां बेचती हैं.  

गोपाल सावंत को सीआरपीएफ में सफलता की खबर मिली तो वह कुडाल बाजार पहुंचे और सबसे पहले अपनी मां के पैरों में गिरकर आशीर्वाद लिया. बेटे की सफलता की खबर सुनकर के मां को मानो सबकुछ मिल गया और वो फूट-फूटकर कर रो पड़ी और बेटे को गले लगा लिया.

लोगों ने कैमरे में कैद किया भावुक पल

महाराष्‍ट्र में जब चुनावी जीत का गुलाल उड़ रहा था, उसी वक्‍त गोपाल सावंत सीआरपीएफ में चयन की खुशी का गुलाल अपनी मां के साथ उड़ा रहे थे. वीडियो में देखा जा सकता है कि गुलाल से सराबोर एक शख्‍स फुटपाथ पर सब्‍जी बेच रही अपनी मां की ओर बढ़ता है और अपना सिर उनके कदमों में रख देता है. इसी दौरान कुछ लोग इस खुशी के मौके पर दोनों को गुलाल से नहला देते हैं. इसी दौरान मां भावुक हो जाती है.

गरीबी और अभावों के बीच सब्जी बेचकर बेटे को इस मुकाम तक पहुंचाने वाली मां और बेटे के इस मिलन का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर हर कोई इस निस्वार्थ प्रेम और कड़ी मेहनत को नमन कर रहा है. 

मंत्री नीतेश राणे ने फोन कर दी शुभकामनाएं

मां-बेटे के इस भावुक मिलन और कड़ी मेहनत से मिली इस कामयाबी की चर्चा पूरे जिले और अब राज्य में हो रही है.  

इस गौरवपूर्ण उपलब्धि पर जिले के पालकमंत्री नितेश राणे ने भी गोपाल को फोन कर बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी. 

