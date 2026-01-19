कई पसलियां और दांत टूटे, हीमोग्लोबिन 1.9... नोएडा में CRPF कांस्टेबल के घर काम करने वाली 10 साल की बच्ची से बर्बरता

उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक दस साल की बच्ची जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है. बच्ची को गंभीर हालत में वेंटिलेटर पर रखा गया है. आरोप है कि बच्‍ची को ग्रेटर नोएडा स्थित सीआरपीएफ कैंप में एक सीआरपीएफ कांस्टेबल द्वारा घरेलू सहायिका के रूप में रखा गया था और लंबे समय तक शारीरिक प्रताड़ना दी गई. बच्ची के शरीर पर गंभीर घाव मिले हैं. इस घटना ने मानवता को झकझोर दिया है.

15 जनवरी को बच्ची को पहली बार सर्वोदय अस्पताल में भर्ती कराया गया था, वहां डॉक्टरों ने उसके शरीर पर कई गंभीर चोटें देखकर मामला संदिग्ध पाया और मेडिकल लीगल केस (MLC) तैयार कर पुलिस को सूचना दी. डॉक्टरों के मुताबिक, बच्ची के शरीर पर चोटों के कई नए-पुराने निशान मौजूद थे, जो लंबे समय से हो रहे अत्याचार की ओर इशारा करते हैं.

गंभीर हालत के बाद भर्ती कराया

डॉक्टर्स के मुताबिक, बच्ची की हालत बेहद गंभीर थी. बावजूद इसके आरोपी कांस्टेबल आर्थिक कारणों का हवाला देकर उसे अस्पताल से डिस्चार्ज कराकर अपने साथ ले गया. हालांकि बच्‍ची की हालत और बिगड़ने पर उसे नोएडा के सेक्टर‑128 स्थित मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां वह इस समय वेंटिलेटर सपोर्ट पर है.

बच्‍ची के साथ मारपीट, अमानवीय यातना: रिपोर्ट

बच्‍ची की मेडिकल मेडिकल रिपोर्ट ने जो सच्‍चाई बयान की है, वो बेहद भयावह है. रिपोर्ट के अनुसार, बच्ची का हीमोग्लोबिन सिर्फ 1.9 पाया गया है, उसकी कई पसलियां और दांत टूटे हुए थे. साथ ही नाखून उखड़े और शरीर पर चोट के कई निशान मिले हैं. रिपोर्ट के अनुसार यह चोटें लंबे समय तक मारपीट और अमानवीय यातना की ओर इशारा करती हैं.

आरोपी कांस्‍टेबल को किया सस्‍पेंड

इस मामले के सामने आने के बाद फिलहाल आरोपी सीआरपीएफ कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए यूपी पुलिस की टीम अस्पताल में तैनात है और वरिष्ठ अधिकारी लगातार स्थिति की निगरानी कर रहे हैं.

सीआरपीएफ ने क्‍या कहा?