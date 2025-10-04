विज्ञापन
महाराष्‍ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में शुक्रवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें 4 लोगों की डूबने से मौत हो गई. शिरोडा-वेलागर बीच पर कित्तूर और मणियार परिवार मिलने के लिए आया था. इसके बाद ये लोग नहाने के लिए समुद्र में उतर गए, जिसके बाद ये हादसा हुआ.

महाराष्‍ट्र में शिरोडा-वेलागर बीच पर 8 पर्यटक डूबे, चार की मौत, चार लापता
महाराष्‍ट्र के सिंधुदुर्ग में दर्दनाक हादसा
  • महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के शिरोडा-वेलागर समुद्र तट पर 8 पर्यटक तेज बहाव में फंसकर डूब गए.
  • हादसे में चार लोगों की मौत हो गई और एक युवती को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
  • मृतक और लापता सभी पर्यटक एक ही परिवार के सदस्य हैं, जो दशहरा के बाद समुद्र किनारे पिकनिक मनाने आए थे.
सिंधुदुर्ग:

महाराष्‍ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के शिरोडा-वेलागर समुद्र तट पर रविवार देर शाम बड़ा हादसा हुआ. करीब शाम 4:30 बजे समुद्र में नहाने उतरे 8 पर्यटक पानी के तेज बहाव में फंसकर डूब गए. इनमें से चार की मौत हो गई है, एक युवती को बचा लिया गया है, जबकि शेष तीन की तलाश अब भी जारी है. हादसे का शिकार हुए सभी लोग एक ही परिवार से हैं और ये समुद्र किनारे पिकनिक मनाने आए थे. जिस बीच पर हादसा हुआ है, वो मुंबई से लगभग 490 किलोमीटर दूरी है. 

बेलगांव के कित्तूर परिवार और कुडाल के मणियार परिवार के लोग आज सुबह दशहरा के बाद सिंधुदुर्ग घूमने आए थे. दोपहर में शिरोडा के एक होटल में भोजन करने के बाद पूरा परिवार शिरोडा-वेलागर बीच पर पहुंचा. कुछ युवक-युवतियों ने समुद्र में नहाने की कोशिश की, लेकिन पानी की गहराई और लहरों का अंदाज़ा न होने के कारण अचानक हादसा हो गया. 

समुद्र से अब तक जिन 5 लोगों को बाहर निकाला गया, उनमें 4 मृत मिले हैं और एक लड़की को जिंदा बचाया गया है. 

मृतक

  • श्रीमती फरहान इरफान कित्तूर (34) बेलगांव
  • इबाद इरफान कित्तूर (13) बेलगांव
  • नमीरा आफताब अख्तर (16) अल्लावर
  • (रात 11:45 बजे एक और शव बरामद हुआ)

इन्‍हें बचाया गया

  • इसरा इम्रान कित्तूर (17), बेलगांव से है, जिसे गंभीर हालत में कुडाल के अस्पताल में भर्ती कराया गया है. 

लापता

  • इरफान मोहम्मद इसाक कित्तूर (36), बेलगांव
  • इक्वान इमरान कित्तूर (15) बेलगांव
  • फरहान मोहम्मद मणियार (20) सिंधुदुर्ग
  • जाकीर निसार मणियार (13) सिंधुदुर्ग

अस्पताल में मातम

हादसे के बाद शिरोडा उपजिला अस्पताल में परिजनों का जमावड़ा लग गया. मृतकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. कित्तूर और मणियार परिवार रिश्तेदार हैं और हर साल दशहरे के बाद कुडाल में मिलते थे. इस बार की मुलाकात पर समुद्र यात्रा मौत का सबब बन गई. घटनास्थल पर पुलिस, महसूल विभाग और ग्रामीण विकास विभाग की टीमें पहुंची हुई है. साथ ही स्थानीय गोताखोर और बचाव दल समुद्र में गुमशुदा लोगों की तलाश में जुटे हैं. अंधेरा होने की वजह से सर्च ऑपरेशन में बाधा आई, लेकिन सुबह फिर सर्च ऑपरेशन जारी कर दिया गया. 

हमने शोर सुनते ही समुद्र की ओर दौड़ लगाई, लेकिन...

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया, 'यह बेहद दर्दनाक घटना है. प्रशासन और स्थानीय लोगों की पूरी कोशिश है कि गुमशुदा लोगों को जल्द ढूंढ निकाला जाए. हमने शोर सुनते ही समुद्र की ओर दौड़ लगाई, लेकिन तब तक कई लोग पानी में डूब चुके थे. इस बीच पर हर साल पर्यटक आते हैं, लेकिन चेतावनी बोर्ड और सुरक्षा इंतज़ाम ज़रूरी हैं. यदि लाइफगार्ड और सुरक्षा इंतज़ाम होते, तो शायद जानें बच सकती थीं.

