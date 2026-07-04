महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की तबीयत खराब, ठाणे के अस्पताल में भर्ती

एकनाथ शिंदे अस्पताल में भर्ती. (फाइल फोटो)
मुंबई:
महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की तबीयत अचानक बिगड़ गई है. जिसके बाद उनको इलाज के लिए ठाणे के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जानकारी के अनुसार, वे पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रहे थे. काम के बढ़ते दबाव और तबीयत ज्यादा खराब महसूस होने के बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया. अस्पताल में वरिष्ठ डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है.
महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की तबीयत अचानक बिगड़ गई है. जिसके बाद उनको इलाज के लिए ठाणे के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जानकारी के अनुसार, वे पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रहे थे. काम के बढ़ते दबाव और तबीयत ज्यादा खराब महसूस होने के बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया. अस्पताल में वरिष्ठ डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है.
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