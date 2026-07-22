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पीएम नरेंद्र मोदी से मिले शरद पवार, सियासी घमासान के बीच हुई मुलाकात

पीएम नरेंद्र मोदी से एनीसीपी नेता शरद पवार ने मुलाकात की है. सत्ता पक्ष और विपक्ष के सियासी घमासान के बीच हुई मुलाकात.

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पीएम नरेंद्र मोदी से मिले शरद पवार, सियासी घमासान के बीच हुई मुलाकात
पीएम नरेंद्र मोदी से मिले शरद पवार
नई दिल्ली:

पीएम नरेंद्र मोदी से आज एसीपी नेता शरद पवार से मुलाकात की. ये मुलाकात सियासी गहमागहमी के बीच हुई है. पिछले कई दिनों एनसीपी शरद पवार के एनडीए में शामिल होने के कयास चल रहे हैं. इसी बीच शरद पवार ने बेटी सुप्रिया सुले के साथ मुलाकात की थी. 

फोटो में पीएम मोदी कोई कागज पढ़ते दिख रहे हैं. इस दौरान शरद पवार पीएम मोदी से कुछ कह भी रहे हैं. शरद पवार के साथ उनकी बेटी सुप्रिया सुले भी पीएम से मिलने पहुंची थीं. शरद पवार जब पीएम से मिलने पहुंचे तो पीएम खुद उनका हाथ पकड़कर अंदर लाए. पिछले काफी समय से ऐसी अटकल है कि एसीपी शरद पवार गुट कई अहम विधेयकों पर एनडीए का समर्थन कर सकती है. 

महिला आरक्षण बिल, परिसीमन बिल को लेकर एनडीए खेमा लगातार विपक्षी दलों से बातचीत कर रहा है. इसमें शरद पवार का खेमा भी शामिल है. टीएमसी के 20 सांसदों के टूटने के बाद एनडीए अब विपक्ष पर डोरे डाल रहा है. 
 

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