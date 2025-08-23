विज्ञापन
छत्रपति संभाजीनगर में प्लॉट कब्जाने को लेकर हुई हत्या, पूरे परिवार को किया लहूलुहान

Maharashtra Crime: प्लॉट पर कब्जा करने के लिए कुछ लोग लगातार प्रमोद पासवान पर दबाव बना रहे थे, जब वो नहीं माना तो उसके परिवार पर हमला कर दिया. जिसमें प्रमोद की मौत हो गई.

छत्रपति संभाजीनगर में प्लॉट कब्जाने को लेकर हुई हत्या, पूरे परिवार को किया लहूलुहान
हत्या के बाद इलाके में फैली सनसनी

महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर से हत्या का एक मामला सामने आया है, यहां जमीन कब्जा करने को लेकर कुछ लोगों ने एक युवक को मौत के घाट उतार दिया. इस जानलेवा हमले में मृतक के पिता और बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए.  संभाजी कॉलोनी में इस दिल दहला देने वाली घटना से हड़कंप मच गया. मृतक की पहचान 38 वर्षीय प्रमोद रमेश पासवान के रूप में हुई है. 

हमला करने वालों की पहचान भी हो चुकी है. इनमें सौरभ काशीनाथ निमोने, ज्ञानेश्वर काशीनाथ निमोने, गौरव काशीनाथ निमोने, काशीनाथ निमोने, उसकी पत्नी और दामाद मनोज दानवे शामिल हैं. कुछ दिन पहले एक व्यापारी की इसी जगह हत्या की गई थी. 

बुरी तरह घायल प्रमोद की हुई मौत

निमोने परिवार के हमले में प्रमोद पासवान, उसके पिता और बेटा बुरी तरह घायल हो गए. गंभीर रूप से घायल प्रमोद की अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही मौत हो गई. जबकि प्रमोद के पिता और बेटे को बचाने के लिए देर रात तक डॉक्टर कोशिश करते रहे. फिलहाल दोनों की हालत स्थिर बताई जा रही है. 

किस बात को लेकर था विवाद?

जानकारी के मुताबिक पासवान परिवार पिछले पच्चीस सालों से इस कॉलोनी में रह रहा है. परिवार की संताजी किराना नाम से दुकान है. ज्ञानेश्वर निमोने ने तीन साल पहले पासवान के घर के सामने स्थित सिडको की अतिरिक्त जमीन (ऑडशेप प्लॉट) पर गणेश प्रतिमा की स्थापना करना शुरू किया था. दो साल पहले पासवान परिवार ने यह प्लॉट नियमानुसार खरीद लिया. इस बात से आक्रोशित ज्ञानेश्वर अक्सर पासवान परिवार के सदस्यों से भिड़ जाता था. 

दो साल से चल रहे निमोने परिवार के साथ विवाद गणेशोत्सव से पहले काफी गरमा गया. आरोपी ने कुछ महीने पहले इस प्लॉट पर निर्माण सामग्री लाकर रखी थी. निमोने पूरे प्लॉट पर मंडल के लिए मंच बनाना चाहता था. इस कारण वह दो दिनों से पासवान परिवार को धमका रहा था. 

प्लॉट खाली करवाने को लेकर बना रहा था दबाव

पासवान ने शुक्रवार 22 अगस्त को जेसीबी की मदद से कुछ सामग्री आधे प्लॉट पर रखकर, प्लॉट का आधा हिस्सा गणेशोत्सव के लिए देने पर सहमति जताई, लेकिन निमोने को पूरा प्लॉट खाली चाहिए था, जिसके लिए वो लगातार दबाव बना रहा था. नहीं मानने पर ज्ञानेश्वर निमोने के पूरे परिवार ने मिलकर पासवान के परिवार पर हमला कर दिया, जिसमें प्रमोद पासवान की मौत हो गई और बाकी परिवार वाले बुरी तरह से घायल हो गए. इस पूरे हत्याकांड का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है. जिसमें देखा जा सकता है कि हत्या बेहद क्रूर तरीके से की गई है.

