तकिए से मुंह दबाया, पत्नी की लाश वाला सूटकेस नदी में फेंका; लिखवाने पहुंचा गुमशुदगी की रिपोर्ट

महाराष्ट्र में महिलाओं के साथ ये हो क्या रहा है. 30 अगस्त को ठाणे जिले में एक महिला का कटा हुआ सिर नाले से बरामद हुआ था.अब लातूर से भी पत्नी की हत्या (Latur Wife Murder) का मामला सामने आया है. आरोप है कि पत्नी के चरित्र पर शक की वजह से पति ने दोस्तों के साथ मिलकर पत्नी का मर्डर कर दिया. हैरानी की बात यह है कि वह खुद ही उसकी गुशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने थाने पहुंच गया.

सूटकेश में भरकर नदी में फेंकी लाश

हैरान करने वाली यह घटना लातूर के वधाना थाना क्षेत्र के शेलगांव फाट्या की है. यहां पर तिरु नदी पर बने पुल के नीचे एक सूटकेस में 20 से 25 साल की एक महिला का शव मिला था. शव चार दिनों से पानी में होने की वजह से लाश को पहचानना मुश्किल था. पुलिस के सामने हत्यारे का पता लगाना और महिला की पहचान करना एक बड़ी चुनौती थी.

लातूर पुलिस अधीक्षक की सलाह पर पांच टीमें नियुक्त की गईं. इस बीच, उदगीर अहमदपुर चाकूर एमआईडीसी के चीनी मिल और दाल मिल में काम करने वाले मज़दूरों पर भी नज़र रखी जा रही थी. दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि चीनी मिल में रखरखाव का काम करने वाले परिवार की एक महिला लापता हो गई है. जब महिला का पति अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने उदगीर ग्रामीण पुलिस स्टेशन गया तो पुलिस निरीक्षक को शक हुआ. उन्होंने शख्स से गहन पूछताछ की.

चरित्र पर शक के बाद पत्नी का मर्डर

जांच-पड़ताल में पता चला कि पत्नी की हत्या पति ने ही की है. बता दें कि मृतक महिला का नाम फ़रीदा है. वहीं आरोपी पति का नाम ज़िया उल हक है. पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, पत्नी के चरित्र पर शक की वजह से ज़िया उल हक ने दोस्तों की मदद से 15 अगस्त की छुट्टी के दिन पत्नी फ़रीदा की हत्या कर दी. अब उसने जुर्म भी कबूल कर लिया है.

तकिए से मुंह दबाकर मार डाला, 5 गिरफ्तार

आरोपी ने पत्नी फरीदा को दम घोंट कर मार डाला. उसने फरीदा के मुंह को तकिए से दबा दिया. सांस न ले पाने की वजह से उसकी मौत हो गई. इसके बाद आरोपी ने शव को एक रैली बैग में भरकर नदी में फेंक दिया था. लातूर पुलिस ने इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझाते हुए सभी पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. इस बीच, पुलिस उप महानिरीक्षक ने हत्या का खुलासा करने वाली जांच टीम को इनाम देने का ऐलान किया है.

