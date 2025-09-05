विज्ञापन
विशेष लिंक

तकिए से मुंह दबाया, पत्नी की लाश वाला सूटकेस नदी में फेंका; लिखवाने पहुंचा गुमशुदगी की रिपोर्ट

आरोपी ने पत्नी फरीदा को दम घोंट कर मार डाला. उसने फरीदा के मुंह को तकिए से दबा दिया. सांस न ले पाने की वजह से उसकी मौत हो गई. इसके बाद आरोपी ने शव को एक सूटकेस में भरकर नदी में फेंक दिया.

Read Time: 3 mins
Share
तकिए से मुंह दबाया, पत्नी की लाश वाला सूटकेस नदी में फेंका; लिखवाने पहुंचा गुमशुदगी की रिपोर्ट
लातूर में पत्नी के चरित्र पर शक के बाद पत्नी की हत्या.
  • पत्नी के चरित्र पर शक की वजह से पति ने दोस्तों के साथ मिलकर उसकी हत्या की और शव को सूटकेस में भरकर फेंक दिया.
  • आरोपी पत्नी की गुशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने थाने पहुंचा. पुलिस के सामने हत्यारे का पता लगाना बड़ी चुनौती थी.
  • पत्नी के चरित्र पर शक की वजह से ज़िया उल हक ने दोस्तों की मदद से पत्नी फ़रीदा की हत्या कर दी.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
लातूर:

महाराष्ट्र में महिलाओं के साथ ये हो क्या रहा है. 30 अगस्त को ठाणे जिले में एक महिला का कटा हुआ सिर नाले से बरामद हुआ था.अब लातूर से भी पत्नी की हत्या (Latur Wife Murder) का मामला सामने आया है. आरोप है कि पत्नी के चरित्र पर शक की वजह से पति ने दोस्तों के साथ मिलकर पत्नी का मर्डर कर दिया. हैरानी की बात यह है कि वह खुद ही उसकी गुशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने थाने पहुंच गया. 

ये भी पढ़ें- पति ने किए 17 टुकड़े, बॉडी के हिस्सों की तलाश में पुलिस... मुस्कान मर्डर की खौफनाक कहानी

सूटकेश में भरकर नदी में फेंकी लाश

हैरान करने वाली यह घटना लातूर के वधाना थाना क्षेत्र के शेलगांव फाट्या की है. यहां पर तिरु नदी पर बने पुल के नीचे एक सूटकेस में 20 से 25 साल की एक महिला का शव मिला था. शव चार दिनों से पानी में होने की वजह से लाश को पहचानना मुश्किल था. पुलिस के सामने हत्यारे का पता लगाना और महिला की पहचान करना एक बड़ी चुनौती थी. 

Latest and Breaking News on NDTV

लातूर पुलिस अधीक्षक की सलाह पर पांच टीमें नियुक्त की गईं. इस बीच, उदगीर अहमदपुर चाकूर एमआईडीसी के चीनी मिल और दाल मिल में काम करने वाले मज़दूरों पर भी नज़र रखी जा रही थी. दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि चीनी मिल में रखरखाव का काम करने वाले परिवार की एक महिला लापता हो गई है. जब महिला का पति अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने उदगीर ग्रामीण पुलिस स्टेशन गया तो पुलिस निरीक्षक को शक हुआ. उन्होंने शख्स से गहन पूछताछ की.

चरित्र पर शक के बाद पत्नी का मर्डर

जांच-पड़ताल में पता चला कि पत्नी की हत्या पति ने ही की है. बता दें कि मृतक महिला का नाम फ़रीदा है. वहीं आरोपी पति का नाम ज़िया उल हक है. पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, पत्नी के चरित्र पर शक की वजह से ज़िया उल हक ने दोस्तों की मदद से 15 अगस्त की छुट्टी के दिन पत्नी फ़रीदा की हत्या कर दी. अब उसने जुर्म भी कबूल कर लिया है.

तकिए से मुंह दबाकर मार डाला, 5 गिरफ्तार

आरोपी ने पत्नी फरीदा को दम घोंट कर मार डाला. उसने फरीदा के मुंह को तकिए से दबा दिया. सांस न ले पाने की वजह से उसकी मौत हो गई. इसके बाद आरोपी ने शव को एक रैली बैग में भरकर नदी में फेंक दिया था. लातूर पुलिस ने इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझाते हुए सभी पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. इस बीच, पुलिस उप महानिरीक्षक ने हत्या का खुलासा करने वाली जांच टीम को इनाम देने का ऐलान किया है. 
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Maharashtra Crime, Latur Murder, Husband Killed Wife, Deadbody In Suitcase, Latur Police
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com