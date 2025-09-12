VIDEO: महाराष्ट्र में फिर उछला औरंगजेब विवाद, जुलूस में तस्वीर पर चढ़ाया दूध

महाराष्ट्र में मुगल शासक औरंगजेब को लेकर एक बार फिर विवाद गहराता नजर आ रहा है. दरअसल धाराशिव में औरंगजेब के समर्थन में लगे नारों के वीडियो के बाद अब अकोला से भी एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें ईद-ए-मिलादुन्नबी के जुलूस के दौरान औरंगजेब की तस्वीर पर दूध चढ़ाया गया. यह वीडियो अकोला शहर के तिलक रोड स्थित जूना कपड़ा बाजार चौक का बताया जा रहा है.

जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया तो पुलिस ने इस वीडियो की जांच शुरू कर दी है. जिस तस्वीर को दूध से नहलाया गया वो बॉलीवुड फ़िल्म “तानाजी: द अनसंग वॉरियर” के पोस्टर में छपे औरंगज़ेब के किरदार की है. पुलिस द्वारा बताया गया कि जुलूस वाले दिन ही औरंगज़ेब वाले इन पोस्टर्स को जब्त कर लिया गया था. अब इस मामले में पुलिस की तरफ से आगे की कार्रवाई की जा रही है.

भारत में मुगल शासकों को लेकर बहस

ऐसा पहली बार नहीं है जब भारत में मुगल शासकों को लेकर बहस हुई हो. भारत में मुगल शासकों को लेकर राजनीतिक विवाद समय-समय पर उभरते रहे हैं. इन विवादों का केंद्र अकबर, बाबर, औरंगजेब जैसे शासकों की छवि और उनके शासनकाल को लेकर रही है. सिर्फ इतना ही नहीं जगहों के नाम बदलने पर भी ऐसे ही विवाद सामने आ चुके है. जिस पर देश में राजनीतिक दल आमने-सामने होते रहते हैं.

मुगल इतिहास पर भी खूब विवाद

इतिहास की किताबों में मुगलों से जुड़े अध्यायों में बदलाव को लेकर भी विवाद नया नहीं है. कुछ राजनीतिक दलों ने मुगलों को "क्रूर आक्रांता" बताया, जबकि कुछ इतिहासकर उन्हें दूसरे नजरिए से देखते हैं. औरंगजेब के शासन को लेकर हिंदू विरोध, मंदिरों के विध्वंस और कर जैसे मुद्दों पर तीखी बहस होती रही है. असल में ये विवाद केवल इतिहास तक सीमित नहीं हैं, बल्कि सांस्कृतिक पहचान, धर्मनिरपेक्षता और राजनीतिक ध्रुवीकरण से भी जुड़े हैं.