खेत में दवा छिड़कते समय ज़हर फैलने से दो दोस्त किसानों की मौत

महाराष्ट्र के लातूर जिले के चाकूर तालुका में खेत में एक तरह के कीटनाशक का छिड़काव करते समय, उस दवा का ज़हर हवा में फैलने से दो किसान दोस्तों की मौत हो गई है. अंगद भालेराव और लिंबाजी गवले, ये दोनों बहुत गहरे दोस्त थे और हमेशा साथ में खेती-मजदूरी करते थे.

दवा छिड़कते समय, हवा में मिली हुई जहरीली दवा उनकी सांस के रास्ते अंदर चली गई, जिससे दोनों की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई.

दोनों दोस्तों को अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान लगभग एक ही समय पर उनकी जान चली गई. कीटनाशक के कारण हुए इस हादसे की जांच चल रही है कि छिड़काव के दौरान आख़िर वो मौत का कारण कैसे बनी.