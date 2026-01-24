विज्ञापन

बॉलीवुड के वो 5 एक्टर जिन पर KRK ने जमकर साधा है निशाना, चौथे वाले का है Border 2 से कनेक्शन

KRK Firing Case: ओशिवारा फायरिंग केस में KRK को गिरफ्तार कर लिया गया है. लेकिन आप जानते हैं केआरके इन 5 बॉलीवुड हस्तियों को जमकर सोशल मीडिया पर निशाना बनाते हैं. चौथे वाले का तो Border 2 से कनेक्शन है.

बॉलीवुड के वो 5 एक्टर जिन पर KRK ने जमकर साधा है निशाना, चौथे वाले का है Border 2 से कनेक्शन
Kamaal R Khan Oshiwara Firing Case: जानें किन किन हस्तियों को KRK ने बनाया है निशाना
नई दिल्ली:

विवादित बयानों के लिए सुर्खियों में रहने वाले अभिनेता कमाल राशिद खान उर्फ केआरके मुंबई में दो राउंड फायरिंग की घटना के सिलसिले में पुलिस हिरासत में हैं. ओशिवारा गोलीबारी मामले में केआरके से मुंबई पुलिस पूछताछ कर रही है. वैसे भी कमाल आर खान उर्फ केआरके अकसर विवादों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं. उनके सोशल मीडिया पर दिए गए तीखे, अक्सर अपमानजनक और व्यक्तिगत हमलों वाले कमेंट्स ने कई बड़े सितारों को निशाना बनाया है, जिसकी वजह से कई कानूनी मामले, गिरफ्तारियां और कोर्ट केस दर्ज हुए हैं. KRK के ट्रोलिंग और गुस्से का सबसे ज्यादा निशाना कुछ चुनिंदा हस्तियों को होना पड़ा है, जहां उन्होंने बार-बार पर्सनल अटैक, फिल्म क्रिटिक के नाम पर बुराई और वायरल पोस्ट्स के जरिए विवाद पैदा किया. आइए जानते हैं कौन हैं ये हस्तियां. 

1. सलमान खान: सलमान खान को KRK अकसर निशाने पर रखते हैं. वो अकसर सलमान खान को लेकर तीखे तंज कसते हैं और उनको लेकर ऐज और बॉडी शेमिंग भी करते हैं. सलमान ने KRK के खिलाफ मानहानि का केस किया, कोर्ट ने कई बार ऐसे पोस्ट्स पर रोक लगाई. उसे बॉलीवुड की सबसे चर्चित सोशल मीडिया राइवलरी माना जाता है.

2. अक्षय कुमार: KRK ने अक्षय को 'कनाडा कुमार' का नाम दिया और उनको कई बहार अपने निशाने पर लिया. 2020 के अक्षय कुमार और राम गोपाल वर्मा पर डेरोगेटरी ट्वीट्स के कारण मुंबई पुलिस ने KRK को गिरफ्तार किया था. बाद में वो जमानत पर रिहा हो गए थे.

3. करण जौहर: KRK ने करण को 'नेपोटिज्म का राजा' कहा और 'ऐ दिल है मुश्किल', 'ब्रह्मास्त्र' जैसी फिल्मों पर पैसे लेकर रिव्यू देने के आरोप लगाए. करण जौहर केआरके के पसंदीदा लोगों में से हैं जिन पर वे जमकर सोशल मीडिया पर हमला करते हैं.

4. वरुण धवन: KRK के सबसे बड़े टारगेट्स में वरुण धवन शामिल हैं. वे अकसर उनकी फिल्मों और एक्टिंग को लेकर तंज कसते हैं. यही नहीं, बॉर्डर 2 के सोशल मीडिया रिव्यू में भी वरुण धवन केआरके के निशाने पर रहे थे.

5. दीपिका पादुकोण: दीपिका पर ड्रग्स केस के दौरान खूब आपत्तिजनक टिप्पणियां की. शुरुआती दौर में सोनाक्षी सिन्हा और कैटरीना कैफ पर भी विवादास्पद कमेंट्स करके KRK चर्चा में आए. लेकिन दीपिका पर ट्रोलिंग खूब सुर्खियों में रही.

