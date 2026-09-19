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क्राइम ब्रांच करेगी IIT बॉम्बे में छात्र की मौत मामले की जांच, पिता ने लगाए हैं गंभीर आरोप

मामले में परिवार ने केवल एक शिक्षक ही नहीं बल्कि कुछ अन्य संबंधित अधिकारियों के खिलाफ भी कानूनी शिकायत दर्ज कराई है. 

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IIT बॉम्बे छात्र मौत मामले में मुंबई पुलिस ने जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी है.

आईआईटी बॉम्बे के दूसरे वर्ष के छात्र साहिल वाकोडे की मौत का मामला अब नए मोड़ पर पहुंच गया है. मुंबई पुलिस ने इस मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी है. अब क्राइम ब्रांच छात्र की मौत से जुड़ी सभी परिस्थितियों और परिवार द्वारा लगाए गए आरोपों की विस्तार से जांच करेगी. साहिल की मौत के बाद यह मामला लगातार चर्चा में बना हुआ है. छात्र के पिता की शिकायत के आधार पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया है. शिकायत में कई लोगों के नाम शामिल किए गए हैं.

पिता ने लगाए गंभीर आरोप

साहिल के पिता ने आरोप लगाया है कि उनके बेटे को पिछले कुछ महीनों से मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा था. उन्होंने फैकल्टी सदस्य सूर्यनारायण डुल्ला के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि साहिल के खिलाफ जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया. परिवार का यह भी कहना है कि छात्र को एक मामले में झूठा फंसाने की धमकी दी गई थी. पिता के अनुसार पिछले तीन महीनों से साहिल को लगातार अपमानजनक टिप्पणियों का सामना करना पड़ रहा था.

फैकल्टी और अधिकारियों पर भी शिकायत

परिवार ने केवल एक शिक्षक ही नहीं बल्कि कुछ अन्य संबंधित अधिकारियों के खिलाफ भी कानूनी शिकायत दर्ज कराई है. शिकायत में कहा गया है कि मामले से जुड़े जिम्मेदार लोगों की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए. अब क्राइम ब्रांच इन आरोपों की सच्चाई जानने के लिए दस्तावेजों, बयानों और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों की जांच करेगी. जांच एजेंसी यह भी देखेगी कि छात्र की मौत से पहले किन परिस्थितियों का सामना उसे करना पड़ा था.

कैंपस में बढ़ा विरोध

साहिल वाकोडे की मौत के बाद कैंपस में भी नाराजगी देखने को मिली. शुक्रवार को छात्रों ने विरोध प्रदर्शन कर प्रशासन से जवाब मांगा. छात्रों ने मामले की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की.

छह महीनों में तीसरा मामला

आईआईटी बॉम्बे परिसर में पिछले छह महीनों के दौरान आत्महत्या का यह तीसरा मामला बताया जा रहा है. इसी वजह से यह घटना केवल एक छात्र की मौत तक सीमित नहीं रह गई है बल्कि संस्थानों में छात्रों के मानसिक दबाव, भेदभाव के आरोपों और जवाबदेही को लेकर भी बहस छिड़ गई है. अब सभी की नजर क्राइम ब्रांच की जांच पर टिकी है, जिससे इस मामले की पूरी सच्चाई सामने आने की उम्मीद है.

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