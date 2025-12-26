BMC Elections: 'मुंबई का मेयर खान या पठान को बनाना चाहते हैं उद्धव', संजय निरुपम ने ठाकरे ब्रदर्स पर बोला बड़ा हमला

Sanjay Nirupam on Uddhav Thackeray: शिवसेना नेता संजय निरुपम (Sanjay Nirupam) ने उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) और राज ठाकरे (Raj Thackeray) के संभावित गठबंधन (Alliance) को लेकर अब तक का सबसे विवादित बयान दिया है. शुक्रवार को NDTV से बातचीत में निरुपम ने आरोप लगाया कि उद्धव ठाकरे ने जिहादियों के वोट के लिए हिंदुत्व (Hindutva) को पूरी तरह त्याग दिया है और उनकी योजना मुंबई (Mumbai) को आतंकवादी संगठनों (Terrorist Organizations) के हवाले करने की है.
'खान' या 'पठान' को मेयर बनाने की साजिश!
संजय निरुपम ने उद्धव ठाकरे और मनसे के बीच संभावित गठबंधन को एक बड़ा विरोधाभास करार दिया. उन्होंने दावा किया कि इस मेल-मिलाप के पीछे केवल सत्ता नहीं, बल्कि एक खतरनाक एजेंडा है. निरुपम ने आरोप लगाया कि योजना बनाई जा रही है कि किसी 'खान' या 'पठान' को मुंबई का महापौर (Mayor) बनाया जाए.
उद्धव ठाकरे का Al Qaeda कनेक्शन?
संजय निरुपम ने अपने इंटरव्यू में बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए उद्धव ठाकरे का नाम Al Qaeda और लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठनों से जोड़ा. उन्होंने दावा किया कि इनका असली प्लान मुंबई को फिर से आतंकी संगठनों का निशाना बनाना है और मुंबई को खत्म करना है.
'मुंबई बचाने के लिए ठाकरे भाइयों को रोकना होगा'
निरुपम ने कहा कि उद्धव अब पूरे हिंदू समाज को जाति, भाषा और प्रांत के आधार पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं. मुंबई हमेशा आतंकी संगठनों के निशाने पर रही है, और ठाकरे युति भी उसी मानसिकता का हिस्सा है. संजय निरुपम ने कहा कि अगर मुंबई को बचाना है, तो ठाकरे भाइयों को रोकना होगा.
उत्तर भारतीय सेना और मनसे पर निशाना
उत्तर भारतीयों के मुद्दे पर बोलते हुए निरुपम ने राज ठाकरे की मनसे (MNS) पर दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, 'मनसे को जिहादियों से कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन उन्हें उत्तर प्रदेश और बिहार से आने वाले गरीब मजदूरों से दिक्कत है. ऐसी कई उत्तर भारतीय सेना संगठन पहले से मौजूद हैं, आज हर कोई अपनी राजनीति चमकाने के लिए पार्टी बनाना चाहता है.'
'चुन-चुनकर मारो और बाहर निकालो'
TISS रिपोर्ट और बांग्लादेशी घुसपैठ: 'चुन-चुनकर वापस भेजो'
टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (TISS) की रिपोर्ट का हवाला देते हुए संजय निरुपम ने मुंबई की बदलती डेमोग्राफी (जनसांख्यिकी) पर गंभीर चेतावनी दी. उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़कर वापस भेजना चाहिए. वे भारत में कमाकर पैसा बांग्लादेश भेज रहे हैं, जहां हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है.'विजय माल्या और नीरव मोदी को वापस लाएंगे'
विपक्ष द्वारा केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोपों पर निरुपम ने उन्हें 'मानसिक दिवालिया' बताया. भगोड़ों के मुद्दे पर उन्होंने कहा, 'ललित मोदी और विजय माल्या को भारत आना ही पड़ेगा. मेहुल चोकसी की वापसी की प्रक्रिया जारी है. सरकार एक-एक भगोड़े को चुनकर वापस लाएगी.
