BMC Elections: 'मुंबई का मेयर खान या पठान को बनाना चाहते हैं उद्धव', संजय निरुपम ने ठाकरे ब्रदर्स पर बोला बड़ा हमला

Sanjay Nirupam on Uddhav Thackeray: शिवसेना नेता संजय निरुपम (Sanjay Nirupam) ने उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) और राज ठाकरे (Raj Thackeray) के संभावित गठबंधन (Alliance) को लेकर अब तक का सबसे विवादित बयान दिया है. शुक्रवार को NDTV से बातचीत में निरुपम ने आरोप लगाया कि उद्धव ठाकरे ने जिहादियों के वोट के लिए हिंदुत्व (Hindutva) को पूरी तरह त्याग दिया है और उनकी योजना मुंबई (Mumbai) को आतंकवादी संगठनों (Terrorist Organizations) के हवाले करने की है.

'खान' या 'पठान' को मेयर बनाने की साजिश!

संजय निरुपम ने उद्धव ठाकरे और मनसे के बीच संभावित गठबंधन को एक बड़ा विरोधाभास करार दिया. उन्होंने दावा किया कि इस मेल-मिलाप के पीछे केवल सत्ता नहीं, बल्कि एक खतरनाक एजेंडा है. निरुपम ने आरोप लगाया कि योजना बनाई जा रही है कि किसी 'खान' या 'पठान' को मुंबई का महापौर (Mayor) बनाया जाए.

उद्धव ठाकरे का Al Qaeda कनेक्शन?

संजय निरुपम ने अपने इंटरव्यू में बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए उद्धव ठाकरे का नाम Al Qaeda और लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठनों से जोड़ा. उन्होंने दावा किया कि इनका असली प्लान मुंबई को फिर से आतंकी संगठनों का निशाना बनाना है और मुंबई को खत्म करना है.

'मुंबई बचाने के लिए ठाकरे भाइयों को रोकना होगा'

निरुपम ने कहा कि उद्धव अब पूरे हिंदू समाज को जाति, भाषा और प्रांत के आधार पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं. मुंबई हमेशा आतंकी संगठनों के निशाने पर रही है, और ठाकरे युति भी उसी मानसिकता का हिस्सा है. संजय निरुपम ने कहा कि अगर मुंबई को बचाना है, तो ठाकरे भाइयों को रोकना होगा.