गहरी नींद में सोई थी पत्नी और पति ने कर दिया मर्डर, फिर किया थाने में सरेंडर! 

महाराष्‍ट्र के जलगांव में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां के पचोरा तालुका के लोहारा में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की धारदार हथियार से वार करके हत्या कर दी. पति ने गहरी नींद में सो रही अपनी पत्नी की हत्‍या को धारदार हथियार की मदद से अंजाम दिया. हत्‍या के बाद पति ने पुलिस स्‍टेशन में सरेंडर कर दिया.

रोज करता था पिटाई

पत्नी की हत्या करने वाले पति का नाम नितिन शिंदे है और जिस महिला की हत्या हुई उसका नाम अर्चना शिंदे बताया जा रहा है. कहा जा रहा है कि नितिन शिंदे को अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था और इस वजह से वह रोज उसकी पिटाई भी करता था. सिर्फ इतना ही नहीं घर बनाने के लिए उससे दस लाख रुपये ऐंठने की कोशिश भी कर रहा था. इस घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. फारेंसिक टीम ने भी घटनास्थल की जांच की है.



पुलिस ने भी बताया है कि जो बातें उन्‍हें अभी तक पता चली हैं उसके अनुसार नितिन शिंदे को अक्‍सर अपनी पत्नी के चरित्र पर शक रहता था. वह उसके साथ घरेलू हिंसा करता था और उससे से 10 लाख रुपये की मांग कर रहा था. पुलिस को शक है कि नितिन शिंदे ने ही अपनी पत्नी पर हमला करके उसकी हत्या की है. पुलिस अब इस मामले की गहन जांच कर रही है.