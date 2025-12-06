विज्ञापन
हॉल टिकट से खुला राज... महाराष्‍ट्र में एमसीए छात्रों के साथ करोड़ों की ठगी, आरोपी पिता-पुत्र फरार

संभाजीनगर जिले के चिकलठाणा स्थित श्री साई इंस्‍टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च सेंटर में एमसीए (MCA) कोर्स के 133 छात्रों के साथ धोखाधड़ी का आरोप लगा है.

  • छत्रपति संभाजीनगर में एक मैनेजमेंट संस्थान ने सैकड़ों छात्रों से फीस वसूल कर करोड़ों की धोखाधड़ी की है.
  • श्री साई इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च सेंटर ने एक विश्वविद्यालय से संबद्ध होने का झूठा दावा किया.
  • 133 एमसीए छात्रों से प्रति छात्र 1.10 लाख रुपए लेकर उन्हें प्रवेश दिलाने का झांसा दिया गया था.
मुंबई:

महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में शिक्षा घोटाले का एक मामला सामने आया है, जहां एक मैनेजमेंट संस्थान के संचालकों ने सैकड़ों छात्रों को प्रवेश देकर उनसे मोटी फीस वसूल ली और करोड़ों की ठगी का अंजाम दिया. यह धोखाधड़ी तब उजागर हुई जब परीक्षा के दिन भी छात्रों को हॉल टिकट नहीं मिले. इस मामले में इंस्‍टीट्यूट के चेयरमैन सहित चार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. हालांकि पिता-पुत्र मामले के सामने आने के बाद फरार हो गए हैं;

ये भी पढ़ें: भारत में बैठकर ऑस्‍ट्रेलियाई नागरिकों से करोड़ों ठगे... हैदराबाद में फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश, 9 गिरफ्तार

हर छात्र से वसूले 1.10 लाख रुपए 

संस्थान के संचालक जेके जाधव और विक्रांत जाधव ने छात्रों को झूठा झांसा दिया कि उनका कॉलेज डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विश्वविद्यालय से संबद्ध है. उन्होंने प्रवेश के नाम पर हर छात्र से 1.10 लाख रुपए की भारी-भरकम फीस वसूली और दाखिले का झांसा दिया.

ये भी पढ़ें: फर्जी कॉल सेंटर बनाया और अमेरिकी नागरिकों को बेच दी नकली वियाग्रा... मुंबई पुलिस ने 8 को किया गिरफ्तार

इस तरह से सामने आया सच

गुरुवार को जब परीक्षा शुरू होने वाली थी, तब भी छात्रों को हॉल टिकट नहीं मिले. इसके बाद ही चौंकाने वाला सच सामने आया कि संस्थान की विश्वविद्यालय से संबद्धता ही नहीं है. धोखाधड़ी का पता चलते ही एमसीए के छात्रों ने कॉलेज परिसर और पुलिस स्टेशन के पास जोरदार धरना प्रदर्शन किया.

चार लोगों के खिलाफ FIR दर्ज 

इसके बाद, एमआयडीसी सिडको पुलिस स्टेशन में संस्थान के चेयरमैन विक्रांत जाधव, जेके जाधव (पिता-पुत्र), शिक्षक संघपाल कांबले और लक्ष्मण गायकवाड के खिलाफ FIR दर्ज हुई है.

मामला दर्ज होते ही जाधव पिता-पुत्र फरार हो गए हैं और अब एमआयडीसी सिडको पुलिस उनकी तलाश कर रही है. पुलिस ने इस मामले से जुड़े अन्य कर्मचारियों को हिरासत में लिया है

पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि छात्रों से वसूले गए लाखों रुपए कहाँ गए और इस घोटाले में और कौन-कौन लोग शामिल हैं

Maharashtra, Sambhajinagar Student Fraud, Sri Sai Institute Of Management And Research Center
