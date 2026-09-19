गाजा के समर्थन में पतंग उड़ाने पर बवाल, मुंबई पुलिस पर बिना वारंट 9 घंटे तलाशी का आरोप

मुंबई में गाजा के समर्थन में चलाए गए एक अभियान के बाद विवाद खड़ा हो गया है. फिलिस्तीन समर्थक संगठन इंडियन पीपल इन सॉलिडेरिटी विद फिलिस्तीन (IPSP) ने मुंबई पुलिस पर अपने कार्यकर्ताओं को परेशान करने, बिना वारंट घर की तलाशी लेने और घंटों पूछताछ करने के गंभीर आरोप लगाए हैं. वहीं पुलिस का कहना है कि मामले में जांच कानून के तहत तय प्रक्रियाओं के अनुसार की जा रही है और किसी को भी अवैध रूप से हिरासत में नहीं रखा गया है.

ग्लोबल गाजा काइट वीकेंड में लिया था हिस्सा

11 से 15 सितंबर 2026 के बीच दुनिया के कई देशों में 'ग्लोबल गाजा काइट वीकेंड' अभियान चलाया गया था. इस अभियान का उद्देश्य गाजा में प्रभावित बच्चों के प्रति एकजुटता और समर्थन जताना था. मुंबई में भी IPSP से जुड़े कार्यकर्ताओं ने इस कार्यक्रम में भाग लेते हुए पतंग उड़ाई थी.

कार्यकर्ताओं का आरोप, बिना वारंट घर पहुंची पुलिस

IPSP के अनुसार शुक्रवार शाम करीब 5:30 बजे पुलिस अधिकारियों की एक टीम संगठन की वालंटियर और छात्रा हर्षदा के घर पहुंची. समूह का दावा है कि पुलिसकर्मी सादे कपड़ों और वर्दी दोनों में थे तथा उन्होंने कोई सर्च वारंट या लिखित नोटिस नहीं दिखाया. संगठन का आरोप है कि पुलिस ने घर में मौजूद लोगों से पूछताछ की और विभिन्न कमरों की तलाशी ली. कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया के अनुरूप नहीं थी.

9 घंटे तक चली तलाशी की कार्रवाई

समूह के मुताबिक पुलिस रातभर घर में मौजूद रही और करीब 9 घंटे बाद शनिवार तड़के 2:30 बजे वहां से गई. इस दौरान घर में मौजूद पांच अन्य कार्यकर्ताओं को बाहर जाने की अनुमति नहीं दी गई. कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि पुलिस ने घर में रखी किताबों, साहित्य और अन्य निजी सामान की जांच की. सामान की तस्वीरें ली गईं और वीडियो भी बनाए गए. कुछ लोगों के मोबाइल फोन भी अपने कब्जे में लिए गए जिन्हें बाद में वापस कर दिया गया.

हिरासत और पूछताछ का भी आरोप

IPSP का दावा है कि पतंग अभियान में शामिल तीन कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया. एक अन्य कार्यकर्ता से बांद्रा पुलिस स्टेशन में कई घंटों तक पूछताछ की गई. संगठन ने इस कार्रवाई को नागरिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला बताया है.

पुलिस ने आरोपों से किया इनकार

मुंबई पुलिस के डीसीपी मोहित गर्ग ने कहा कि मामले की जांच जारी है और सभी कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया के तहत की जा रही है. उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में नहीं रखा गया है. हालांकि पुलिस द्वारा तलाशी के बाद पंचनामा तैयार किए जाने की जानकारी सामने आई है. अब इस पूरे मामले पर पुलिस की विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है.

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