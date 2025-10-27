विज्ञापन
सतारा डॉक्टर सुसाइड केस: BJP पूर्व सांसद रणजित निंबालकर ने उद्धव गुट की सुषमा अंधारे को भेजा 50 करोड़ का मानहानि नोटिस

नोटिस में कहा गया है कि 27 अक्टूबर 2025 को पुणे में अंधारे और अगावणे द्वारा आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में निंबालकर के खिलाफ "झूठे, दुर्भावनापूर्ण और मानहानिकारक आरोप" लगाए गए.

सतारा डॉक्टर सुसाइड केस: BJP पूर्व सांसद रणजित निंबालकर ने उद्धव गुट की सुषमा अंधारे को भेजा 50 करोड़ का मानहानि नोटिस
  • सतारा महिला डॉक्टर आत्महत्या मामले में पूर्व सांसद रंजीत निंबालकर ने सुषमा अंधारे को मानहानि नोटिस जारी किया
  • नोटिस में आरोप लगाए गए बयानों को झूठा, आधारहीन और सार्वजनिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाला बताया गया है
  • निंबालकर ने सभी मानहानिकारक वीडियो, रिकॉर्डिंग और सोशल मीडिया सामग्री के प्रसारण को तुरंत रोकने की मांग की है
मुंबई:

सतारा की महिला डॉक्टर की आत्महत्या मामले में विपक्ष द्वारा कई सवालों से घिरे बीजेपी के पूर्व सांसद रणजित निंबालकर ने उद्धव गुट के नेता सुषमा अंधारे को मानहानि का नोटिस जारी किया है. उन्होंने मांग की है कि सभी मानहानिकारक वीडियो, प्रेस रिकॉर्डिंग और संबंधित सोशल मीडिया सामग्री का प्रसारण और ऑनलाइन प्रसार तुरंत रोक दें. पूर्व सांसद रणजित नाइक निंबालकर ने सुषमा अंधारे और जयश्री दिगंबर अगावणे को एक कानूनी नोटिस भेजा है. 

नोटिस में क्या लिखा है?

नोटिस में कहा गया है कि 27 अक्टूबर 2025 को पुणे में अंधारे और अगावणे द्वारा आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में निंबालकर के खिलाफ "झूठे, दुर्भावनापूर्ण और मानहानिकारक आरोप" लगाए गए. नोटिस में निंबालकर ने इन सभी बयानों को "पूरी तरह से झूठा, आधारहीन और दुर्भावनापूर्ण मनगढ़ंत" बताया है, जो उनकी सार्वजनिक छवि और प्रतिष्ठा को नष्ट करने के इरादे से लगाए गए हैं.

नोटिस में तुरंत की गई ये मांगे

  • निंबालकर के खिलाफ किसी भी रूप में कोई भी आगे मानहानिकारक बयान देना, प्रकाशित करना या प्रसारित करना तुरंत बंद करें.
  • सभी मानहानिकारक वीडियो, रिकॉर्डिंग और संबंधित सोशल मीडिया सामग्री का प्रसारण और ऑनलाइन प्रसार तुरंत रोक दें.
  • नोटिस में चेतावनी दी गई है कि यह कार्य भारतीय न्याय संहिता, 2023 की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध है.

पूर्व सांसद रंजीत नाइक निंबालकर के वकील धीरज घाडगे ने कहा, हमने सुषमा अंधारे और जयश्री अगवाने को मानहानि का नोटिस भेजकर 50 करोड़ का क्लेम और पब्लिक में लिखित माफी की मांग की है. हमने उन्हें 50 करोड़ का डिफेमेशन नोटिस भेजा है और 48 घंटे के अंदर माफी मांगने के लिए कहा है. 

उन्होंने कहा कि फिट-अन-फिट से जुड़ा कोई केस नहीं हुआ है. सुषमा अंधारे अपना पर्सनल पॉलिटिकल एजेंडा चला रही हैं. सुषमा अंधारे को मृतक लड़की के घर जाकर हमदर्दी दिखानी चाहिए. बता दें कि सतारा मृत डॉक्टर मामले में उद्धव गुट नेता सुषमा अंधारे ने आज सुबह पूर्व सांसद रंजीत निबालकर के सिलसिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और गंभीर आरोप लगाए थे.

