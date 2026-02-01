रोहित शेट्टी के घर के बाहर फायरिंग से मचा हड़कंप, मौके पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिक टीम

बॉलीवुड के मशहूर निर्माता-निर्देशक रोहित शेट्टी के आवास के बाहर गोलीबारी की सूचना के बाद हड़कंप मच गया. जानकारी मिलते ही मुंबई पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है. साथ ही उनके घर के बाहर मुंबई पुलिस ने सुरक्षा को बढ़ा दिया है. इस घटना ने सेलिब्रिटीज की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर अपना ध्‍यान खींचा है.

रोहित शेट्टी के एक करीबी ने बताया कि घर के बाहर से एक अज्ञात शख्‍स ने गोलीबारी की और मौके से भाग निकला. अभी तक यह पता नहीं चल सका है कि आखिर यह गोली क्‍यों चलाई गई. पुलिस मामले की जांच कर रही है. साथ ही उन्‍होंने बताया कि सभी सुरक्षित हैं.

#WATCH | Mumbai, Maharashtra | Police and forensic teams reach Director Rohit Shetty's residence, after an incident of firing was reported outside his residence. Further details awaited. pic.twitter.com/h1wVhtCtY7 — ANI (@ANI) January 31, 2026

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले से जुड़ी तमाम पहलुओं पर जांच की जा रही है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है. पुलिस आरोपी का पता लगाने की कोशिश में जुट गई है.

राकेश मारिया की बायोपिक पर काम कर रहे शेट्टी

रोहित शेट्टी को मुंबई पुलिस के साथ गणतंत्र दिवस परेड में देखा गया था. वह मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्‍नर राकेश मारिया की बायोपिक पर काम कर रहे हैं, जो लगभग पूरी हो चुकी है. साथ ही रोहित शेट्टी अजय देवगन स्‍टारर फिल्म 'गोलमाल' की शूटिंग फरवरी में शुरू करेंगे.

रोहित शेट्टी बॉलीवुड के जाने‑माने फिल्म निर्माता- निर्देशक हैं. खासतौर पर एक्शन और कॉमेडी फिल्मों के लिए पहचाने जाते हैं. उनकी चर्चित फिल्मों में सिंघम सीरीज, चेन्नई एक्सप्रेस और गोलमाल फ्रेंचाइजी शामिल हैं. इसके अलावा वह टीवी रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी के होस्ट के रूप में भी काफी लोकप्रिय हैं.