कार में बैठते ही मार दी गोली... लखनऊ में रिटायर्ड एयरफोर्स अफसर पर हमला, रेस्तरां विवाद सामने आया

राजधानी लखनऊ के पॉश इलाके सुशांत गोल्फ सिटी में बीती रात बदमाशों ने एक रिटायर्ड एयरफोर्स अफसर को गोली मार दी. वारदात शुक्रवार रात करीब 10:30 बजे की है, जब हमलावर घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए. इस हमले से इलाके में हड़कंप मच गया है.



शॉपिंग स्क्वायर में चली गोलियां

जानकारी के मुताबिक, 60 वर्षीय अवधेश कुमार पाठक, जो वायुसेना से रिटायर्ड हैं, अपनी पत्नी के साथ मिलकर सेक्टर-डी स्थित शॉपिंग स्क्वायर में एक क्लाउड किचन/रेस्टोरेंट का संचालन करते हैं. बताया जा रहा है कि शुक्रवार की रात रेस्टोरेंट से जुड़े किसी विवाद को लेकर कुछ लोगों से उनकी कहासुनी हो गई. बहस इतनी बढ़ गई कि हमलावरों ने हथियार निकाल लिए और अवधेश पाठक पर फायरिंग कर दी. गोली लगने से वह लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़े.

हालत नाजुक, अस्पताल में भर्ती

वारदात की सूचना मिलते ही सुशांत गोल्फ सिटी पुलिस मौके पर पहुंची. गंभीर रूप से घायल अवधेश पाठक को तत्काल पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है.

पुलिस की कार्रवाई: 5 टीमें गठित, CCTV खंगाल रही पुलिस

लखनऊ पुलिस ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया है. आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के लिए 5 विशेष टीमें गठित की गई हैं. पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि विवाद तात्कालिक था या इसके पीछे कोई पुरानी रंजिश या व्यावसायिक दुश्मनी थी.