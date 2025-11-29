अजय देवगन-अक्षय कुमार नहीं इस एक्टर के साथ फिल्म बना रहे रोहित शेट्टी, 580 एक्टर्स को किया गया है कास्ट

मुंबई के शीर्ष पुलिस अधिकारियों, पूर्व कमिश्नरों और वरिष्ठ पुलिसकर्मियों ने, जिन्होंने शहर के अपराध इतिहास के कुछ सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों को आकार दिया, राकेश मारिया की दूसरी किताब ‘व्हेन इट ऑल बेगन' के लॉन्च पर एकत्रित हुए. इस इवेंट में अजय देवगन, रोहित शेट्टी, नाना पाटेकर, महेश भट्ट और बोनी कपूर जैसी हस्तियाँ शामिल हुईं, जिन्होंने पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर के बारे में व्यक्तिगत किस्से साझा किए. लेकिन शाम का सबसे बड़ा हेडलाइन रोहित शेट्टी से आया, जिन्होंने खुलासा किया कि उनके पास पहले से ही राकेश मारिया की दोनों किताबों को फिल्मों में ढालने के अधिकार हैं.

रोहित शेट्टी के पास हैं राकेश मारिया की दोनों किताबों के फिल्म अधिकार

यह पल तब आया जब नाना पाटेकर ने मंच पर मजाक करते हुए कहा कि अब फिल्म निर्माता मारिया की नई किताब के “कॉपीराइट के लिए लड़ेंगे.” रोहित शेट्टी ने तुरंत दर्शकों में से जवाब दिया, “मैं पहले से ही इसका मालिक हूं” जिससे हॉल में हंसी की लहर दौड़ गई. बाद में, माइक्रोफोन लेते हुए रोहित ने पुष्टि की कि न केवल उनके पास इस नई किताब के अधिकार हैं, बल्कि उन्होंने पहले मारिया की पहली किताब ‘लेट मी से इट नाउ' के अधिकार भी हासिल किए थे.

बायोपिक की शूटिंग शुरू

रोहित ने यह भी बताया कि बायोपिक की शूटिंग पहले ही शुरू हो चुकी है, जिसमें राकेश मारिया का किरदार जॉन अब्राहम निभा रहे हैं. इसे “एक सम्मान” बताते हुए रोहित ने कहा कि उनका मारिया के साथ “कॉस्मिक कनेक्शन” है, जिन्हें वह बचपन से जानते हैं. उन्होंने मारिया के जीवन को स्क्रीन पर ढालने में लगे विशाल पैमाने और विस्तार के बारे में बात की, और स्वीकार किया कि उन्होंने लगभग 580 कलाकार कास्ट किए हैं क्योंकि किताब में हर एक कॉन्स्टेबल, इंस्पेक्टर, हवाला ऑपरेटर और दशकों से जुड़े प्रमुख मामलों में शामिल अधिकारी का जिक्र है.

26/11 हमले का वास्तविक चित्रण

बायोपिक का सबसे महत्वाकांक्षी हिस्सा मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम से 26/11 के हमलों का पुनर्निर्माण है. “चार घंटों में 1300 कॉल्स आई थीं. इतने सारे अधिकारी फील्ड में थे, जिसे किसी फिल्म ने नहीं दिखाया है,” रोहित ने कहा, और जोड़ा कि यह फिल्म अंततः उस अनदेखी पुलिस प्रतिक्रिया को सामने लाएगी, जिसे मारिया ने इतने सावधानी से दस्तावेज़ किया था.

मारी बिस्कुट का कोड नाम

एक हल्के पल में, रोहित ने मारिया के करियर का एक कम-ज्ञात तथ्य साझा किया. उनके जूनियर्स ने उन्हें कोड नाम दिया था: “मारी बिस्कुट.” “मुझे लगता है कि आपको उनसे स्पॉन्सरशिप ले लेनी चाहिए,” उन्होंने मजाक में कहा, जिससे पूरे कमरे में हंसी फैल गई. इवेंट के बाद, NDTV से एक विशेष बातचीत में राकेश मारिया ने कहा कि उन्हें रोहित शेट्टी की दृष्टि पर पूरा भरोसा है. उन्होंने यह भी कहा कि वे बायोपिक के निर्माण में हस्तक्षेप नहीं करते क्योंकि उन्हें पूरी तरह भरोसा है कि रोहित और जॉन अब्राहम मिलकर जो कुछ बना रहे हैं, वह सही है. “मुझे कुछ देखने की जरूरत नहीं है. मैं उन्हें पूरी तरह भरोसा करता हूं,” उन्होंने एनडीटीवी को बताया, इस टीम में विश्वास और सहजता को रेखांकित करते हुए जो उनके जीवन को स्क्रीन पर ढाल रही है.

जैसे-जैसे शाम खत्म हुई, एक बात स्पष्ट हो गई: रोहित शेट्टी सिर्फ राकेश मारिया की असाधारण यात्रा से प्रेरित नहीं हैं — वे इसे बड़े पर्दे पर प्रामाणिकता, विस्तार और दोनों किताबों के अधिकारों के साथ लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.