विज्ञापन
विशेष लिंक

महिला डॉक्टर सुसाइड मामला: CM फडणवीस के आदेश के बाद दोनों पुलिस अधिकारी निलंबित

सूत्रों के मुताबिक डॉ.मुंडे पिछले कुछ महीनों से पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के बीच चल रहे एक विवाद में फंसी हुई थीं.डॉक्टर ने कथित तौर पर अपने हाथ की हथेली पर एक सुसाइड नोट लिखा था.

Read Time: 3 mins
Share
महिला डॉक्टर सुसाइड मामला: CM फडणवीस के आदेश के बाद दोनों पुलिस अधिकारी निलंबित
सतारा:

महाराष्ट्र के सतारा जिले के फलटण इलाके में एक महिला डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली. डॉक्टर ने खुदकुशी से पहले सीनियर अफसरों पर गंभीर आरोप लगाए थे. पुलिस को उसके पास एक सुसाइड नोट भी मिला है. महिला डॉक्टर के सुसाइड से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है. सुसाइड करने वाली डॉक्टर की पहचान संपदा मुंडे के रूप में की गई है. डॉ. संपदा मुंडे सतारा जिले के फलटण उपजिला अस्पताल में तैनात महिला डॉक्टर के तौर पर तैनात थी. अब इस मामले में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इस घटना का संज्ञान लेते हुए सतारा के पुलिस अधीक्षक से बात की और सुसाइड नोट में नामित दोनों पुलिस अधिकारियों को तत्काल निलंबित करने का आदेश दिया है.

महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष ने भी मामले का संज्ञान लिया और सतारा पुलिस को आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है. आरोपियों को पकड़ने के लिए विशेष टीमें लगाई गई है. सूत्रों के मुताबिक डॉ.मुंडे पिछले कुछ महीनों से पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के बीच चल रहे एक विवाद में फंसी हुई थीं.

डॉक्टर ने कथित तौर पर अपने हाथ की हथेली पर एक सुसाइड नोट लिखा था, जिसमें उन्होंने दो पुलिसकर्मियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं. महिला डॉक्टर ने सुसाइड करने से पहले जिन पुलिस अधिकारियों पर आरोप लगाया है उनमें गोपाल बदने (सब-इंस्पेक्टर) और प्रशांत बनकर शामिल हैं. 

महिला डॉक्टर ने अपने सुसाइड नोट में गोपाल बदने पर पिछले पांच महीनों अपने साथ चार बार रेप करने का आरोप लगाया है. वहीं, प्रशांत बनकर पर बीते पांच महीनों में उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है. महिला डॉक्टर ने आगे लिखा है कि इन लोगों से लगातार हो रहे उत्पीड़न की वजह से ही मैं आत्महत्या करने के लिए मजबूर हुई हूं. पुलिस फिलहाल इन तमाम आरोपों की जांच कर रही है. नोट की प्रामाणिकता जांचने के लिए फोरेंसिक विश्लेषण भी शुरू किया गया है

हेल्पलाइन
वंद्रेवाला फाउंडेशन फॉर मेंटल हेल्‍थ 9999666555 या help@vandrevalafoundation.com
TISS iCall 022-25521111 (सोमवार से शनिवार तक उपलब्‍ध - सुबह 8:00 बजे से रात 10:00 बजे तक)
(अगर आपको सहारे की ज़रूरत है या आप किसी ऐसे शख्‍स को जानते हैं, जिसे मदद की दरकार है, तो कृपया अपने नज़दीकी मानसिक स्‍वास्‍थ्‍य विशेषज्ञ के पास जाएं)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Satara Crime, Suicide In Satara, Satara Police
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com