महाराष्ट्र में फिर बड़ा MD ड्रग्स कारखाने का भंडाफोड़, 115 करोड़ का माल जब्त

मुंबई क्राइम ब्रांच ने सातारा ज़िले में बड़ा MD ड्रग्स कारखाना पकड़ा है, जहां ₹115 करोड़ का माल जब्त हुआ है.

महाराष्ट्र में फिर बड़ा MD ड्रग्स कारखाने का भंडाफोड़, 115 करोड़ का माल जब्त
  • मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने सातारा जिले के सावरी गांव में MD ड्रग्स का बड़ा कारखाना पकड़ा है
  • इस कार्रवाई में पुलिस ने करीब ₹115 करोड़ मूल्य के अवैध MD ड्रग्स जब्त किए हैं
  • कारखाने का खुलासा मुलुंड में MD ड्रग्स बेचते एक आरोपी की गिरफ्तारी के बाद हुआ था
मुंबई:

मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक बार फिर महाराष्ट्र में MD ड्रग्स बनाने वाले बड़े कारखाने का भंडाफोड़ किया है. इस कार्रवाई में पुलिस ने ₹115 करोड़ रुपये मूल्य का माल जब्त किया है. यह कार्रवाई मुंबई क्राइम ब्रांच की यूनिट 7 ने की. पुलिस के अनुसार, यह बड़ा MD ड्रग्स का कारखाना सातारा ज़िले के जावली तालुका के सावरी गांव के एक खेत में चल रहा था.

इस कारखाने का खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने मुलुंड में MD ड्रग्स बेच रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया. पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने सातारा में छापा मारा और कारखाने का पर्दाफाश किया. इस मामले में अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने बताया कि आगे की जांच जारी है और इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश की जा रही है.

