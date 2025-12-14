महाराष्ट्र में फिर बड़ा MD ड्रग्स कारखाने का भंडाफोड़, 115 करोड़ का माल जब्त

मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक बार फिर महाराष्ट्र में MD ड्रग्स बनाने वाले बड़े कारखाने का भंडाफोड़ किया है. इस कार्रवाई में पुलिस ने ₹115 करोड़ रुपये मूल्य का माल जब्त किया है. यह कार्रवाई मुंबई क्राइम ब्रांच की यूनिट 7 ने की. पुलिस के अनुसार, यह बड़ा MD ड्रग्स का कारखाना सातारा ज़िले के जावली तालुका के सावरी गांव के एक खेत में चल रहा था.

इस कारखाने का खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने मुलुंड में MD ड्रग्स बेच रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया. पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने सातारा में छापा मारा और कारखाने का पर्दाफाश किया. इस मामले में अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने बताया कि आगे की जांच जारी है और इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश की जा रही है.