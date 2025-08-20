विज्ञापन
विशेष लिंक

जलगांव के खेत में फैला करंट, एक ही परिवार के 5 सदस्यों की हुई मौत

महाराष्ट्र में जमकर बारिश हो रही है, जिसकी वजह से आम लोगों के साथ किसानों को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है.

Read Time: 2 mins
Share
जलगांव के खेत में फैला करंट, एक ही परिवार के 5 सदस्यों की हुई मौत
  • महाराष्ट्र के जलगांव जिले में बिजली के झटके से एक परिवार के पांच सदस्यों की मौत हो गई
  • मृतक परिवार मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले का खेतिहर मजदूर परिवार था जो खेत में काम कर रहा था जब हादसा हुआ
  • महाराष्ट्र में भारी बारिश से 760 गांवों के आठ हजार घर ध्वस्त हो गए और फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

महाराष्ट्र के जलगांव से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आ रही है. यहां बिजली के झटके से एक परिवार के पांच सदस्यों की मौत हो गई है, हालांकि इस घटना में दो साल की बेटी बाल-बाल बच गई. गांव में घटना के कोहराम मचा हुआ है. बताया जा रहा है कि बिजली के झटके से मरने वाला खेतिहर मजदूर परिवार मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले का है.

परिवार खेत में कर रहा था काम

दरअसल मामला जलगांव जिले के एरंडोल तालुका में वरखेड़ी शिवारा गांव का है. यहां विकास सोलंकी, उनकी पत्नी, दो बच्चे और सास खेत में काम कर रहे थे. तभी अचानक खेत में करंट आ गया. काम कर रहे सभी लोगों को बिजली के झटके लगे. करंट से बचने का समय किसी को नहीं मिल सका. हालांकि मृतक विकास सोलंकी की दो साल की बेटी बाल-बाल बच गई. गांव वाले इसे किसी चमत्कार से कम नहीं मान रहे हैं.

गांव वालों ने बताया कि जिस खेत में ये हादसा हुआ, उसी खेत में दो जंगली सूअर भी बिजली के झटके से मर गए.

सूबे में बारिश ने बिगाड़े हालात

आपको बता दें कि महाराष्ट्र में जमकर बारिश हो रही है, जिसकी वजह से आम लोगों के साथ किसानों को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है. बरसात की वजह से 1 जून से 18 अगस्त तक अमरावती, यवतमाल, वाशिम, बुलढाणा और अकोला में 26 तालुकाओं के 760 गांवों में आठ हजार घर ढह गए हैं.

फलों और सब्जियों को पहुंचा नुकसान

अमरावती संभागीय आयुक्त कार्यालय की प्रारंभिक रिपोर्ट में कहा गया है कि इस आपदा में 26 लोगों और 250 पशुओं की मौत हुई है. इसके अलावा, 2 लाख 29 हज़ार 315 हेक्टेयर में लगी फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है. वहीं, अरहर, कपास, सोयाबीन और साथ दूसरी फलों और सब्जियों को भारी नुकसान पहुंचा है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Jalgaon Electric Shock Accident, Jalgaon Family Electrocuted, Five Family Members Die In Jalgaon, Erandol Taluka Varkhedi Incident, Maharashtra Electrocution Case
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com