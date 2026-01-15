मुंबई के वोटर्स मतदान के लिए घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं. वोटर्स में काफी सुस्‍ती देखने को मिल रही है. बृहन्मुंबई महानगर पालिका (BMC) चुनाव में सुबह 11:30 बजे तक सिर्फ 17.73 प्रतिशत वोटिंग हुई है. अगर यही रफ्तार रही, तो आंकड़ा 50 प्रतिशत तक भी नहीं पहुंच पाएगा. बता दें कि पिछली बार 2017 के बीएमसी चुनाव में रिकॉर्ड 55.28% वोटिंग हुई थी. आखिर, बीएमसी चुनाव के लिए हो रही इस धीमी वोटिंग की रफ्तार की वजह क्‍या है?

क्‍या BMC चुनाव में हो पाएगी 50% वोटिंग?

बीएमसी चुनाव पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, लेकिन मतदान की रफ्तार देखकर ऐसा लग रहा है कि इस बार 50 प्रतिशत भी वोटिंग नहीं होगी. पिछली बार 2017 में हुए बीएमसी चुनाव में 55.28% वोटिंग हुई है. हालांकि, इससे पहले कभी भी आंकड़ा 50 प्रतिशत के पार नहीं पहुंचा था. हालांकि, लगभग 9 साल के बाद बीएमसी चुनाव हो रहे हैं. ऐसे में उम्‍मीद थी कि लोग बढ़-चढ़कर वोटिंग में भाग लेंगे. पिछली बार का वोटिंग रिकॉर्ड ध्‍वस्‍त हो जाएगा. लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है. वोटिंग की रफ्तार से लग रहा है कि कहीं, सबसे कम वोटिंग का रिकॉर्ड आज न टूट जाए.

BMC में कब हुई सबसे कम वोटिंग?

साल 2002 में बीएमसी चुनाव में सबसे कम वोटिंग प्रतिशत दर्ज किया गया था. तब सिर्फ 42.05% वोटिंग हुई थी. हालांकि, इसके बाद साल 2007 में वोटिंग परसेंटेज में कुछ सुधार हुआ था, ये 46.05% तक पहुंचा था. वहीं, इससे पहले 1992 में 49.14% वोटिंग हुई थी. इस बार बीएमसी चुनाव को लेकर काफी उठापटक देखने को मिली. उद्वव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ आ गए. उधर, शरद पवार और अजित पवार भी एक साथ नागपुर से चुनाव लड़ रहे हैं. लेकिन इसके बावजूद लोगों का मतदान के प्रति ऐसा व्‍यवहार समझ से परे है.

साल-दर-साल वोटिंग प्रतिशत BMC चुनाव

2017: 55.28%

2012: 44.75%

2007: 46.05%

2002: 42.05%

1997: 44.36%

1992: 49.14%

साल 2017 में सिर्फ मुंबई में ही नहीं हुई थी रिकॉर्ड वोटिंग

साल 2017 नगर निकाय चुनाव में मुंबई के अलावा, महाराष्ट्र के नौ अन्य नगर निगमों में भी चुनाव हुए, जिनमें दर्ज मतदान ठाणे में 53.11%, उल्हासनगर में 46.83%, पुणे में 49.52%, पिंपरी-चिंचवाड़ में 51.86%, नासिक में 52.63%, नागपुर में 49%, सोलापुर में 44%, अमरावती में 51.62% और अकोला में 42.39% रहा था.

शुरुआत के पहले दो घंटों में वोटिंग की रफ्तार धीमी रही. सुबह साढ़े 9 बजे तक करीब 7 प्रतिशत ही मतदान दर्ज हुआ. इस बीच सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सभी से अपील की है कि लोकतंत्र के इस पर्व में भाग लें और अपने वोट से लोकतंत्र को मजबूत करें. वसई-विरार शहर महानगरपालिका में सुबह 9:30 बजे तक कुल 8.49 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया. शुरुआती घंटों में मतदाताओं की भागीदारी धीमी नजर आई, लेकिन धीरे-धीरे वोट देने वालों की संख्या बढ़ रही है. चुनाव प्रशासन ने सभी नागरिकों से अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने की अपील की है. इसके अलावा अन्य जगहों पर भी मतदान प्रक्रिया जारी है. लगातार मतदाताओं से इस लोकतंत्र के पर्व में शामिल होने और अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की जा रही है.

