अजित पवार के साथ क्रैश में पिता की मौत, नन्हे हाथों ने दी मुखाग्नि… हर किसी को गमगीन कर देगा ये लम्हा

जिस उम्र में छोटा बच्चा पिता की उंगली पकड़कर चलना सीखता है, उसी उम्र में विदिप जाधव के बेटे ने कांपते हाथों से अपने पिता को मुखाग्नि दी. अजित पवार के साथ ड्यूटी निभाते हुए जान गंवाने वाले सुरक्षा अधिकारी को आखिरी विदाई देते वक्त मासूम बेटे की खामोशी, टूटता हुआ धैर्य और बुझी हुई आंखें उस त्याग की गवाही दे रही थीं, जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है.

अजित पवार के साथ विदिप की मौत

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार की सुरक्षा में तैनात रहे निजी सुरक्षा अधिकारी (पीएसओ) विदिप दिलीप जाधव का अंतिम संस्कार तड़के उनके पैतृक गांव तरड़गांव में किया गया. यह गांव महाराष्ट्र के सतना जिले में स्थित है. मुंबई पुलिस के 2009 बैच के कांस्टेबल विदिप जाधव उस विमान हादसे में जान गंवाने वालों में शामिल थे, जिसमें अजित पवार, दो पायलट और एक फ्लाइट अटेंडेंट की भी मौत हो गई थी.

ये भी पढ़ें : जिंदादिल पायलट सुमित कपूर को याद कर भावुक हुए दोस्त, बताया-परिवार से ज्यादा किससे था प्यार

कैसे हुआ प्लेन क्रैश

यह हादसा बुधवार को उस समय हुआ, जब चार्टर्ड विमान मुंबई से पुणे जिले के बारामती जा रहा था. अजित पवार को जिला परिषद चुनाव से पहले एक जनसभा में शामिल होना था. विदिप जाधव का पार्थिव शरीर बुधवार शाम करीब 8:30 बजे तरड़गांव लाया गया, इसके बाद रात करीब 12 बजे पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया. अंतिम संस्कार में उनके परिजन, स्थानीय ग्रामीण, पुलिसकर्मी और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे. लोणंद पुलिस स्टेशन की टीम ने विदिप जाधव को गार्ड ऑफ ऑनर दिया.

नन्हें हाथों से पिता का अंंतिम संस्कार

अंतिम संस्कार की मार्मिक घड़ी में विदिप जाधव के छोटे बेटे ने अपने पिता को मुखाग्नि दी. ठाणे शहर के विटावा इलाके के रहने वाले विदिप जाधव बुधवार सुबह अजित पवार के साथ मुंबई से रवाना हुए थे. विमान हादसे की खबर मिलते ही उनकी पत्नी और दो बच्चे बारामती पहुंचे थे. पोस्टमॉर्टम के बाद परिजनों ने शव की पहचान की, जिसके बाद पार्थिव शरीर उन्हें सौंप दिया गया.

ये भी पढ़ें :अजित पवार का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार, जानें अमित शाह समेत कौन-कौन दिग्गज नेता रहे मौजूद

मुंबई पुलिस कमिश्नर देवन भारती ने एक्स पर शोक व्यक्त करते हुए कहा, “ड्यूटी के दौरान हुए इस दुखद विमान हादसे में कांस्टेबल विदिप जाधव के असामयिक निधन से मैं बेहद दुखी हूं. उनके निधन से मुंबई पुलिस बल ने एक कर्तव्यनिष्ठ और समर्पित जवान खो दिया है. मैं उनके परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं.” विमान हादसे के कारणों की जांच के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) और फॉरेंसिक टीमें मौके पर जांच कर रही हैं. हादसे से जुड़े सभी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है.