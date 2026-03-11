Video: ईशान किशन का शाहरुख वाला 'स्टाइल', एक झलक पान के लिए उमड़े फैंस, वर्ल्ड चैंपियन ने इस तरह किया शुक्रिया

Fans Gave Heroic Welcome to Ishan Kishan: भारत को टी20 फॉर्मेट में विश्व चैंपियन बनाने वाले खिलाड़ी धीरे-धीरे आगे अपने शहर लौट रहे हैं, जहां उनका जोरदार स्वागत हो रहा है. फैंस अपने विश्व विजेता खिलाड़ियों की एक झलक पाने से चूक नहीं रहे हैं. ऐसा ही एक वीडियो बिहार के पटना से सामने आया है, जहां ईशान किशन की एक झलक पाने के लिए फैंस जमा थे. ईशान ने भी फैंस को निराश नहीं किया और किसी सुपरस्टार की तरफ हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार किया.

इससे पहले एयरपोर्ट पर ईशान किशन का जोरदाव स्वागत हुआ था. वहीं जब वह अपने एक रिश्तेदार के घर पटना पहुंचे तो वहां भी फैंस की लंबी लाइन लग गई. दरअसल ईशान किशन पटना हाईकोर्ट के जानेमाने अधिवक्ता अजय ठाकुर के घर पहुंचे थे, जो उनके रिश्तेदार है. हाल ही में अजय ठाकुर के बेटे की एक्सीडेंट में हुई थी जान गई थी. वहीं फैंस को जैसे ही पता चला कि ईशान आए हुए हैं तो वह घर के बाहर जमा हो गए. अजय ठाकुर के घर हजारों की संख्या में खड़े थे. ईशान ने बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान की स्टाइल में घर से हाथ हिलाकर फैंस का अभिवादन किया. फैंस को जैसे ही ईशान की एक झलक मिली, वैसे ही वो जोर-जोर से उनका नाम चिल्लाने लगे.