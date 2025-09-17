मीना ठाकरे की मूर्ति पर रंग फेंकने वाला आरोपी गिरफ्तार, निकला उद्धव गुट के कार्यकर्ता का रिश्तेदार

मीना ताई ठाकरे की प्रतिमा पर रंग फेंकने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. गिरफ्तार आरोपी उद्धव ठाकरे की शिवसेना के एक कार्यकर्ता का चचेरा भाई बताया जा रहा है. आरोपी का नाम उपेंद्र गुणाजी पावसकर है. सूत्रों के मुताबिक, उसने अपराध स्वीकार किया है.

पूछताछ में आरोपी ने बताया कि संपत्ति विवाद में उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे हस्तक्षेप कर रहे हैं और इस वजह से उसने ऐसा किया. सूत्रों के अनुसार आरोपी लगातार दादर पुलिस स्टेशन में श्रीधर पावसकर और आदित्य ठाकरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने पहुंचता था.

फिलहाल पुलिस ने उसका बयान दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है.

बता दें कि मुंबई के दादर में स्थित शिवाजी पार्क इलाके में रविवार सुबह शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे की पत्नी और उद्धव ठाकरे की मां मीना ठाकरे (मीनाताई) की प्रतिमा पर अज्ञात लोगों ने लाल रंग फेंक दिया था. घटना के बाद ठाकरे गुट शिवसैनिकों ने शिवाजी पार्क में जमा होकर विरोध प्रदर्शन भी किया था. यह मामला केवल मुंबई तक सीमित नहीं रहा था. बुलढाणा जिले में भी उद्धव गुट के शिवसैनिक सड़कों पर उतर आए थे और विरोध प्रदर्शन करने लगे थे. प्रदर्शनकारियों ने दोषियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की थी.

यह घटना निंदनीय... उद्धव ठाकरे

उद्धव ठाकरे ने कहा था कि यह घटना निंदनीय है और इसके पीछे जो जिम्मेदार है उसको ढूंढ कर निकालना होगा. ऐसी घटना सिर्फ दो प्रकार के लोग ही कर सकते हैं. एक जो अपने माता-पिता की इज्जत नहीं करते लावारिस है. वहं, इस प्रकार की घटना कर सकते हैं और दूसरा जिस प्रकार मोदी जी की मां को लेकर के एक असफल प्रयास बिहार बंद करने का किया गया. वैसे ही महाराष्ट्र में दंगा भड़काने का प्रयास हो सकता है. पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है और मैं सभी शिव सैनिकों से शांति बनाए रखने की अपील करता हूं.