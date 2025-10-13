राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार ने सोमवार को मुंबई स्थित प्रदेश कार्यालय में एक अहम समीक्षा बैठक की. बैठक में निर्णय लिया गया कि महाराष्‍ट्र के आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में पार्टी कुल सीटों में से 50% सीटों पर ऐसे युवाओं को टिकट देगी, जिनकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है.

शरद पवार ने इस बैठक में अपने पदाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ज्‍यादा से ज्‍यादा युवाओं को मौका दिया जाए. साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि महाविकास अघाड़ी के घटक दलों के साथ गठबंधन को लेकर मंगलवार को एक महत्वपूर्ण बैठक होगी, जिसमें रणनीति तय की जाएगी.

सांप्रदायिक सद्भाव नहीं बिगाड़ना चाहिए: पवार

बैठक में पवार ने एनसीपी (अजित पवार गुट) के विधायक संग्राम जगताप के विवादित बयान पर भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, “कुछ समय तक वे हमारे साथ थे, लेकिन अब उनके बयान मीडिया में आ रहे हैं. हमें किसी भी हाल में सांप्रदायिक सद्भाव नहीं बिगाड़ना चाहिए.”

शरद पवार ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को स्पष्ट निर्देश दिया कि सांप्रदायिक सद्भाव बरकरार रखा जाना चाहिए. सरकार में कुछ नेता और मंत्री इस समय विवादित बोल रहे हैं, लेकिन शरद पवार ने पदाधिकारियों को बोलते समय प्रेम की भाषा का इस्तेमाल करने की भी हिदायत दी है.

बैठक में कई विधायक और सांसद हुए शामिल

बैठक में पुणे, सतारा, कोल्हापुर, सांगली, सोलापुर, छत्रपति संभाजीनगर, जालना, हिंगोली, परभणी, नांदेड़, बीड, धाराशिव और लातूर जिलों के सांसद और विधायक शामिल हुए.

बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विधायक शशिकांत शिंदे, विधायक दल के नेता और विधायक जयंतराव पाटिल सहित सांसद-विधायक और पार्टी के अन्‍य पदाधिकारी शामिल हुए.