बदलापुर में दरिंदगी: स्कूल वैन में मासूम बच्ची से छेड़छाड़, बाल अधिकार आयोग ने शुरू की जांच

Badlapur School van molestation: महाराष्ट्र के बदलापुर में एक चार साल की मासूम बच्ची के साथ स्कूल वैन में यौन शोषण की शर्मनाक घटना सामने आई है. इस घटना ने न सिर्फ स्थानीय लोगों को आक्रोशित कर दिया है, बल्कि बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. घटना सामने आने के बाद बाल अधिकार आयोग के अधिकारियों ने मामले की गहन जांच शुरू कर दी है. इस संबंध में तालुका के ब्लॉक शिक्षा अधिकारी और स्कूल प्रशासन के बीच बैठक जारी है. हालांकि हैरानी की बात यह है कि शिक्षा विभाग इस प्री-प्राइमरी स्कूल की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है.

शिक्षा विभाग पर सवाल

बाल अधिकार आयोग के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि मामले की पूरी जानकारी लेकर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. जांच के दौरान यह जानकारी भी सामने आई है कि संबंधित स्कूल अनाधिकृत है और शिक्षा विभाग के रिकॉर्ड में इस स्कूल का कोई स्पष्ट विवरण मौजूद नहीं है. यह लापरवाही बेहद गंभीर मानी जा रही है, क्योंकि जिस स्कूल में बच्ची पढ़ रही थी, उसकी वैधता पर ही सवाल खड़े हो चुके हैं.

क्या हुआ था घटना के दिन?

यह घटना गुरुवार की बताई जा रही है. बच्ची तय समय पर घर नहीं पहुंची और करीब एक घंटे की देरी से वापस लौटी. परिजनों द्वारा पूछताछ किए जाने पर बच्ची ने स्कूल वैन के ड्राइवर द्वारा गलत हरकत किए जाने की जानकारी दी. इसके बाद परिजनों ने स्कूल प्रशासन से शिकायत की. घटना से आक्रोशित लोगों ने स्कूल वैन में तोड़फोड़ की और आरोपी चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी वैन ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है और स्कूल वैन को सीज़ कर दिया गया है.

अवैध वैन, आरटीओ नियमों का उल्लंघन

जांच में यह भी सामने आया है कि स्कूल वैन प्राइवेट नंबर प्लेट पर चल रही थी, जो आरटीओ नियमों का सीधा उल्लंघन है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है और आरटीओ के साथ-साथ स्कूल प्रबंधन की भूमिका की भी जांच की जा रही है. पुलिस ने परिजनों से विस्तृत जानकारी लेते हुए कार्रवाई का भरोसा दिया है. साथ ही स्कूल में संचालित अन्य वैन और स्टाफ से पूछताछ कर भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने की चेतावनी भी दी गई है.

बदलापुर कांड पर गृहराज्यमंत्री का बयान

इस मामले पर गृहराज्यमंत्री ने कहा- यह घटना मानसिक विकृति का परिणाम है. आरोपी को सलाखों के पीछे भेजा गया है. स्कूलों द्वारा सुरक्षा गाइडलाइंस का पालन नहीं किया गया, जिस पर सख्त कार्रवाई और गहन जांच होगी.

बढ़ते अपराध, बच्चों की सुरक्षा पर संकट

देशभर में महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ बढ़ते अपराध चिंता का विषय बनते जा रहे हैं. छेड़छाड़ और दुष्कर्म जैसी घटनाएं रोज़ाना सामने आ रही हैं. हालात ऐसे हैं कि अब स्कूल-कॉलेज और घर के आसपास भी बेटियां सुरक्षित नहीं रह गई हैं. बदलापुर की यह घटना एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर करती है कि बच्चों की सुरक्षा के लिए बने नियम और व्यवस्थाएं ज़मीन पर कितनी कारगर हैं.