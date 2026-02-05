जाम में 32 घंटे! पुणे-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर फंसे हजारों लोगों की बेबसी की पूरी कहानी

- पुणे-मुंबई एक्सप्रेस वे पर एक प्रोपलीन टैंकर पलटने से करीब 32 घंटे तक भारी जाम लगा रहा
- टैंकर से गैस रिसाव होने के कारण सुरक्षा कारणों से ट्रैफिक को पूरी तरह रोक दिया गया था
- जाम की वजह से वाहन कई किलोमीटर तक कतार में फंसे रहे और यातायात बाधित रहा
जाम में 10 मिनट फंसना किस हद तक बेचैन कर जाता है, इसका आपको अच्छे से अहसास होगा. लेकिन सोचिए 32 घंटे तक गाड़ी जाम में फंसी रहे तो क्या गुजरेगी. पुणे-मुंबई एक्सप्रेस पर हजारों लोगों को जाम ने घंटों तक 'बंधक' बनाए रखा. वजह बेहद ज्वलनशीन पदार्थ प्रोपलीन लेकर जा रहा टैंकर था, जो मंगलवार दोपहर पौने पांच बजे अडोसी सुरंग से ठीक 50 मीटर पहले पलट गया था. टैंकर से गैस का रिसाव होने लगा और एहतियातन ट्रैफिक रोक दिया गया. नतीजा वाहनों की कई किलोमीटर तक लंबी कतार लगती चली गई. करीब 32 घंटे बाद गुरुवार रात डेढ़ बजे टैंकर हटाया जा सका और मुंबई-पुणे एक्सप्रेस पर जाम का यह संकट खत्म हुआ.
