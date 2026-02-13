विज्ञापन
सेफ्टिक टैंक में बक्सा, उसमें थी महिला की लाश; तीसरी पत्नी को मार जबलपुर भाग गया था पति

Husband Kill Wife in Bhopal: भोपाल में एक महिला का शव सेफ्टिक टैंक में मिला था, जिसकी पहचान सिया के रूप में हुई है. पुलिस ने बताया कि महिला की हत्या उसके पति ने ही की थी, जो उसकी तीसरी पत्नी थी. आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया है.

Bhopal Woman Murder News: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में खुले मैदान में बने सेफ्टिक टैंक में मिले महिला के शव की पहचान हो गई है. शव सिया नाम की महिला का था, जिसकी हत्या की गई थी. महिला का हत्यारोपी कोई और नहीं, बल्कि उसका पति ही निकला है. मृतका उसकी तीसरी पत्नी थी. आरोपी सेफ्टिक टैंक से 200 मीटर दूर रहता था. पुलिस का कहना है कि मामले में लगभग 20 लोग संदिग्ध लोग रडार पर हैं और कई लोगों से पूछताछ की जा रही है. पुलिस ने बताया कि मामले में जल्द ही खुलासा हो जाएगा.

दरअसल, निशातपुरा थाना क्षेत्र के कमला नगर की राहत कॉलोनी में लाश को सूटकेस में बंद कर सेफ्टिक टैंक में फेंका गया था. स्थानीय लोगों को गुरुवार सुबह जब सेफ्टिक टैंक में संदिग्ध लोहे का बॉक्स तैरता मिला तो पुलिस को तुरंत सूचना दी. पुलिस ने बक्सा बाहर निकलवाया और जब खोला तो उसमें एक महिला का शव था, जो 3 से 4 दिन पुराना था. पुलिस ने आगे की तुरंत कार्रवाई करते हुए आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू कर दी.

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में होगा खुलासा

निशातपुरा पुलिस स्टेशन के प्रभारी मनोज पटवा ने बताया कि शव को पोस्टमॉर्टम के लिए हमीदिया अस्पताल भेज दिया और मामला दर्ज कर लिया है. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट शुक्रवार दोपहर 1 बजे के तक आ जाएगी.

तीसरी पत्नी थी सिया

पुलिस को आगे की जांच में पता चला कि सिया की हत्या उसके पति ने ही की थी, जो उसकी तीसरी पत्नी थी. दोनों की मुलाकात इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी. आरोपी पति पत्नी की हत्या कर दूसरी पत्नी को बुलाने के लिए जबलपुर पहुंच गया था. हालांकि, पुलिस ने आरोपी सहित उसके परिवार को गिरफ्तार कर लिया है.

