Madhya Pradesh: ग्वालियर बाल सुधार गृह से भागे दो किशोर, नशे की लत बनी फरारी की वजह?

ग्वालियर के प्रगति बाल सुधार गृह से दो किशोर सुरक्षा व्यवस्था को चकमा देकर फरार हो गए. दोनों को नशे की आदत के चलते CWC ने सुधार गृह भेजा था. पुलिस ने मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है.

Madhya Pradesh: मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर के महाराजपुरा थाना क्षेत्र स्थित प्रगति बाल सुधार गृह से दो किशोर सुरक्षा व्यवस्था को चकमा देकर फरार हो गए. यह घटना गुरुवार की बताई जा रही है, हालांकि इसका खुलासा एक दिन बाद हुआ.

भिंड और डबरा के रहने वाले हैं दोनों बच्चे

सुधार गृह से भागे बच्चों में एक 15 वर्षीय किशोर भिंड जिले का रहने वाला है, जबकि दूसरा 13 वर्षीय किशोर ग्वालियर जिले के डबरा क्षेत्र से है. दोनों को बाल कल्याण समिति (CWC) द्वारा शासन से स्वीकृत इस संस्था में रखा गया था.

नशे की हालत में पकड़े जाने के बाद भेजे गए थे सुधार गृह

जानकारी के अनुसार, दोनों किशोरों को नशा करते हुए CWC सदस्यों ने पकड़ा था. इसके बाद पुलिस की मदद से उन्हें न्यायालय में पेश किया गया और फिर प्रगति बाल सुधार गृह भेज दिया गया.

दीवार फांदकर दोपहर में हुए फरार

बताया जा रहा है कि दोनों किशोर दोपहर के समय सुधार गृह की दीवार फांदकर फरार हो गए. घटना के बाद महाराजपुरा पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

नशे की लत बनी फरारी की मुख्य वजह

एडिशनल एसपी जयराज कुबेर ने बताया कि दोनों किशोर पिछले एक पखवाड़े से सुधार गृह में रह रहे थे. भिंड निवासी किशोर को नशे की गंभीर आदत थी. आशंका है कि उसी ने डबरा के किशोर को भी अपने साथ भागने के लिए उकसाया.

