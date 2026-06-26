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MP: मुहर्रम के जुलूस में हाईटेंशन लाइन से टकराया ताजिया, करंट लगने से तीन की मौत; 10 से ज्यादा झुलसे

जुलूस में करीब 200 लोग शामिल थे और करंट लगते ही भगदड़ मच गई, जिसमें कई लोग करंट की चपेट में आ गए और कुछ ताजिए के नीचे दब गए.

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MP: मुहर्रम के जुलूस में हाईटेंशन लाइन से टकराया ताजिया, करंट लगने से तीन की मौत; 10 से ज्यादा झुलसे
घायलों को एंबुलेंस से लाया गया अस्पताल.

मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में गुरुवार रात मुहर्रम के जुलूस के दौरान एक दर्दनाक हादसा हो गया.  जुलूस में निकाला जा रहा ताजिया हाईटेंशन बिजली लाइन से टकरा गया, जिससे उसमें करंट फैल गया और उसे उठाए हुए लोग उसकी चपेट में आ गए. हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 से अधिक लोग झुलस गए. इनमें तीन की हालत गंभीर बताई जा रही है. घायलों को रतलाम मेडिकल कॉलेज सहित शहर के निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है.

यह हादसा पिपलोदा थाना क्षेत्र के हतनारा गांव में हुआ है. जानकारी के अनुसार, जुलूस में करीब 200 लोग शामिल थे. इसी दौरान लगभग 20 फीट ऊंचाई पर गुजर रही हाईटेंशन लाइन से ताजिया टकरा गया. जो लोग ताजिया उठाए हुए थे वह करंट की चपेट में आ गए.

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मच गई थी भगदड़

इस दौरान भगदड़ मच गई. मौके पर मौजूद लोग और ग्रामीणों ने तत्काल राहत कार्य शुरू किया. करंट और भगदड़ में घायल हुए लोगों को तुरंत अस्पताल पहुंचा गया. उधर, रतलाम मेडिकल कॉलेज के सीएमओ डॉ. रविंद्र सोलंकी ने तीन लोगों की मौत की पुष्टि की और कई घायलों का उपचार जारी है.

हादसे का वीडियो सामने आया

हादसे का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें करंट लगने के बाद जुलूस में मची भगदड़, लोगों की चीख-पुकार और ग्रामीणों द्वारा घायलों को सुरक्षित स्थान पर ले जाते हुए देखा जा सकता है. घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए. हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है.

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