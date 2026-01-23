विज्ञापन
IPS संजीव शुक्‍ला: रायपुर के पहले पुल‍िस कम‍िश्‍नर बनने की इनसाइड स्‍टोरी, ज्‍वाइन करते ही क्‍या बोले?

Raipur Police Commissioner: रायपुर में 23 जनवरी 2026 से पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू हो गई. बिलासपुर रेंज के आईजी Sanjeev Shukla IPS को रायपुर का पहला पुलिस कमिश्नर बनाया गया. ज्वॉइन करते ही उन्होंने अपराध नियंत्रण और शहर की सुरक्षा को प्राथमिकता बताया.

Raipur Police Commissioner: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 23 जनवरी 2026 से पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू हो गई है. रायपुर का पहला पुलिस कमिश्नर बनने का गौरव भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी डॉ. संजीव शुक्ला को मिला है. 116 किलोमीटर दूर बिलासपुर के रेंज IGP पद से ट्रांसफर होकर संजीव शुक्ला को रायपुर पुलिस आयुक्त जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है.

सबसे पहले जानिए रायपुर पुलिस कमिश्नर पद पर ज्वॉइन करने के बाद IPS संजीव शुक्ला ने क्या कहा. रायपुर की कानून व्यवस्था को लेकर प्राथमिकताएं क्या हैं और इसके बाद जानते हैं संजीव शुक्ला के रायपुर पुलिस आयुक्त बनने की इनसाइड स्टोरी.

Sanjeev Shukla IPS: ज्वॉइन करते ही संजीव शुक्ला ने कहा?

रायपुर के नवनियुक्त पुलिस आयुक्त संजीव शुक्ला ने अपना कार्यभार संभालने के बाद कहा कि उन्होंने अभी-अभी जॉइन किया है. रायपुर में नियुक्त किए गए अन्य अधिकारी भी आज शाम तक या कल सुबह तक अपने-अपने पदों पर कार्यभार संभाल लेंगे. सभी अधिकारियों के जॉइन करने के बाद पुलिस कमिश्नरी के तहत कामकाज पूरी तरह से शुरू किया जाएगा. 

रायपुर पुलिस आयुक्त की प्राथमिकताएं

  • पुलिस आयुक्त संजीव शुक्ला ने कहा कि रायपुर पुलिस कमिश्नरेट में उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी हमेशा की तरह अपराध नियंत्रण और अपराधों की रोकथाम रहेगी.
  • रायपुर जैसे बड़े और तेजी से विकसित हो रहे शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के साथ-साथ शहर के सुचारु संचालन और व्यवस्थाओं को संभालना भी पुलिस की अहम जिम्मेदारी है.
  • पुलिस टीम पूरी प्रतिबद्धता और समन्वय के साथ काम करेगी, ताकि शहर में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हो सके और आम नागरिक खुद को सुरक्षित महसूस करें.

संजीव शुक्ला को क्यों बनाया गया रायपुर पुलिस आयुक्त?

राज्य पुलिस सेवा से प्रमोट होकर IPS बनने वाले डॉ. संजीव शुक्ला के रायपुर पुलिस आयुक्त बनने के पीछे कई कारण हैं.

पुलिस अफसरों के मुताबिक, रायपुर पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था लागू होने की घोषणा के साथ ही पहले कमिश्नर के तौर पर संजीव शुक्ला समेत कई IPS नामों पर चर्चा हुई थी. अंतिम मुहर संजीव शुक्ला के नाम पर लगी, क्योंकि उनके पास लगभग 22 साल का लंबा अनुभव है.

साल 2004 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी संजीव शुक्ला मूल रूप से रायपुर के रहने वाले हैं. सत्ता-संगठन ही नहीं, बल्कि विपक्ष के कई नेताओं के साथ भी इनका बेहतर तालमेल है.

संजीव शुक्ला का जन्म 08 जनवरी 1967 को हुआ. रायपुर से पढ़ाई की और M.Com की डिग्री ली. रायपुर में एसएसपी पद पर भी सेवाएं दे चुके हैं. लोगों से उनका सीधा जुड़ाव इन्हें रायपुर पुलिस आयुक्त पद का प्रमुख दावेदार बनाता है.

छत्तीसगढ़ सरकार को ऐसे अफसर की तलाश थी, जिनके पास लंबा अनुभव होने के साथ शहरवासियों से भी जुड़ाव हो. यही वजह है कि यह जिम्मेदारी संजीव शुक्ला को सौंपी गई.

डॉ. संजीव शुक्ला CID के प्रमुख अधिकारी के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं. राष्ट्रपति द्वारा दिए जाने वाले पुलिस पदक दो अलग-अलग श्रेणियों में दो बार साल 2010 व साल 2022 में प्राप्‍त कर चुके हैं. 

