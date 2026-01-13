फ्रेंड की मां के साथ दोस्त ने किया घिनौना काम, जबरन घर में घुसकर किया दुष्कर्म, फिर रातभर बनाए रखा बंधक

Sagar Rape Case: सागर जिले में सोमवार को एक बेहद शर्मनाक वारदात सामने आई है. आरोप है कि एक दोस्त ने अपने ही दोस्त की मां के साथ दुष्कर्म को अंजाम दिया. घटना की सूचना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. घटना के बाद से आरोपी दोस्त फरार है, जबकि पीड़िता को प्राथमिक उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है.

पीड़िता को जबरन धक्का देकर घर में घुसे आरोपी ने दरवाजा अंदर से बंद कर महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाए. आरोपी ने महिला को पूरी रात बंधक बनाकर रखा. इस बीच कई बार पीड़िता ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की तो आरोपी ने उसे जान से मारने की कोशिश भी की.

खुद थाने पहुंचकर पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत

मामला मोतीनगर थाना क्षेत्र का है. मा्मले पर थाना प्रभारी जसवंत सिंह राजपूत ने बताया कि अधेड़ महिला ने खुद थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, पीड़िता ने पुलिस को बताया कि रविवार देर रात करीब 12 बजे घर के दरवाजे पर दस्तक देकर जबरन घुसे आरोपी ने उसके साथ रेप को अंजाम दिया और फरार हो गया.

आरोपी ने बंधक बनाकर अपने दोस्त की मां से बनाए जबरन संबंध

पीड़िता के मुताबिक रविवार करीब 10 बजे वह खाना खाकर सो गई थी, लेकिन देर रात लगभग 12 बजे घर के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी. पीड़िता ने बताया कि उसे लगा कि उसका बेटा काम से लौटा है और उसने दरवाजा खोल दिया, लेकिन दरवाजा खुलते ही सामने खड़े मिले उसके बेटे के दोस्त हीरालाल ने बंधक बनाकर रेप किया.

थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी घटना के बाद से फरार है और उसकी तलाश के लिए पुलिस की टीमें गठित की गई हैं. आरोपी की तलाश के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है. पुलिस ने दावा किया है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

आरोपी के चंगुल से छूटकर थाने पहुंची पीड़िता ने सुनाई आपबीती

रिपोर्ट के मुताबिक किसी तरह आरोपी के चंगुल से छूटी पीड़िता सीधे मोतीनगर थाने पहुंची और पुलिस को आपबीती सुनाई. घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल महिला को जिला चिकित्सालय भिजवाया और आरोपी के खिलाफ घर में घुसकर दुष्कर्म करने और मारपीट समेत कई धाराओं में मामला दर्ज किया है.

पुलिस बोली, दुष्कर्म आरोपी को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी

गौरतलब है घटना ने एक बार फिर महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं. जिस रिश्ते और विश्वास के सहारे महिला ने दरवाजा खोला, उसी का फायदा उठाकर आरोपी ने जघन्य अपराध को अंजाम दिया. पुलिस का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है और आरोपी को कानून के अनुसार सख्त सजा दिलाई जाएगी.

