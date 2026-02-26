भोपाल में VHP से जुड़ी साध्वी रंजना से बदसलूकी, कार में तोड़फोड़; हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन

Madhya Pradesh Hindi News: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) और विश्व हिंदू परिषद (VHP) से जुड़ीं साध्वी रंजना (Sadhvi Ranjana) के साथ बदसलूकी मामले में तूल पकड़ लिया है. साध्वी रंजना ने आरोप लगाया है कि रास्ते में ओवरटेक करने के बाद कार चालक और उसके साथियों ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया. घटना के बाद हिंदू संगठनों ने थाने के बाहर प्रदर्शन कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की.

क्या था मामला

जानकारी के अनुसार, साध्वी रंजना नर्मदापुरम रोड से गुजर रही थीं, तभी एक कार चालक ने उनकी गाड़ी को ओवरटेक किया. इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई. आरोप है कि विरोध करने पर कार चालक ने उनके साथ बदसलूकी की और ड्राइवर के साथ भी धक्का-मुक्की की गई. इसके बाद साध्वी रंजना मिसरोद थाने पहुंचीं और शिकायत दर्ज कराई.

घटना की जानकारी मिलते ही विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता थाने के बाहर एकत्र हो गए और विरोध प्रदर्शन किया. उनका कहना है कि महिलाओं के साथ अभद्रता बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

पुलिस ने क्या बताया

एडिशनल डीसीपी गौतम सोलंकी ने बताया कि मिसरोद चौराहे के पास वाहन निकालने को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ था. महिलाओं के साथ मारपीट की शिकायत सामने आई है. पुलिस ने तीन आरोपियों को राउंडअप कर लिया है और मामले की जांच जारी है. फिलहाल पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई की तैयारी में जुटी है.

